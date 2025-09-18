Assine UOL
Dino manda PF investigar Bolsonaro e aliados por gestão durante pandemia

Anna Satie e Letícia Casado
Do UOL, em São Paulo e em Brasília
Atualizada em
Jair Bolsonaro durante cerimônia no Palácio do Planalto
Jair Bolsonaro durante cerimônia no Palácio do Planalto Imagem: Evaristo Sá - 4.ago.2022/AFP

O ministro do STF Flávio Dino acolheu hoje um pedido da Polícia Federal e determinou a abertura de um inquérito para investigar a conduta do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e aliados durante a pandemia de covid-19.

O que aconteceu

Decisão do ministro está baseada no relatório final da CPI da Covid, entregue em 2021. Na prática, agora a PF terá 60 dias para complementar as investigações iniciadas pela CPI.

Em 2022, Procuradoria-Geral da República pediu ao STF para arquivar as investigações. À época, a vice-procuradora da República Lindôra Maria de Araújo disse que não havia elementos para sustentar a abertura de um inquérito.

Entretanto, a PF pediu acesso às provas e concluiu que é necessário continuar a apuração. Dino concordou com o pedido da PF, destacando que a CPI apontou haver indícios de fraudes em licitações, superfaturamentos, desvio de recurso público, entre outros ilícitos.

O relatório final da CPI da Covid acusou Bolsonaro de nove crimes: prevaricação; charlatanismo; epidemia com resultado morte; infração a medidas sanitárias preventivas; emprego irregular de verba pública; incitação ao crime; falsificação de documentos particulares; crime de responsabilidade; e crimes contra a humanidade.

Além do ex-presidente, também serão investigados:

  1. Flávio Bolsonaro (PL-RJ), senador
  2. Eduardo Bolsonaro (PL-SP), deputado
  3. Osmar Terra (MDB-RS), deputado e ex-ministro da Cidadania (2019-2020)
  4. Carla Zambelli (PL-SP), deputada
  5. Bia Kicis (PL-DF), deputada
  6. Onyx Lorenzoni (PL-RS), deputado e ex-ministro da Casa Civil, Cidadania, Secretaria-Geral da Presidência e Trabalho (2019-2022)
  7. Ricardo Barros (PP-PR), deputado e ex-líder do governo na Câmara
  8. Carlos Bolsonaro (PL), vereador do Rio
  9. Allan dos Santos, blogueiro
  10. Oswaldo Eustáquio, blogueiro
  11. Carlos Jordy (PL-RJ), deputado
  12. Helcio Bruno de Almeida, coronel da reserva, suspeito de propinas na compra de vacinas
  13. Helio Angotti Neto, ex-secretário do Ministério da Saúde que assinou nota antivacina
  14. Bernardo Kuster, blogueiro
  15. Paulo de Oliveira Eneas, blogueiro
  16. Richards Dyer Pozzer, empresário
  17. Leandro Ruschel, blogueiro
  18. Carlos Wizard Martins, empresário
  19. Luciano Hang, empresário
  20. Otavio Fakhoury, empresário
  21. Filipe G. Martins, ex-assessor da Presidência
  22. Tercio Arnaud, ex-assessor da Presidência
  23. Ernesto Araújo, ex-ministro das Relações Exteriores (2019-2021)

