Sakamoto: Dino mostra que não é coveiro e investiga Bolsonaro sobre covid

A decisão do ministro Flávio Dino de mandar a Polícia Federal investigar Jair Bolsonaro e aliados pela gestão da pandemia é estratégica e atende à demanda por justiça, avalia Leonardo Sakamoto, colunista do UOL, no UOL News, do Canal UOL.

O inquérito ocorre enquanto a PEC da Blindagem tramita no Congresso e pode dificultar investigações futuras, mas há debate sobre a aplicação para casos já em andamento, como este. Mais de 700 mil pessoas morreram de covid-19 no Brasil. Na época, questionado sobre o número de mortes pelo coronavírus, Bolsonaro disse: "Não sou coveiro".