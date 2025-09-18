Eduardo Bolsonaro não marca presença nem vota em sessão remota por anistia

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) não registrou presença nem votou no requerimento de urgência para um projeto de lei que concede anistia a envolvidos em atos antidemocráticos.
O que aconteceu
Votação foi semipresencial. Os parlamentares estavam autorizados a registrar seus votos remotamente, no sistema que permite marcar presença e voto pelo celular. A urgência foi aprovada por 311 votos favoráveis e 163 contrários, mas, apesar do tema caro à direita, Eduardo Bolsonaro não usou o sistema.
Deputado fala nas redes em problemas para marcar presença. A assessoria dele foi procurada pela reportagem, mas não respondeu. Eduardo postou que "há semanas" tenta registrar presença, "algo permitido a todos os deputados quando ocorre sessão com presença virtual, exceto a mim". "Tenho enviado ofícios cientificando a Mesa em todas essas oportunidades. Também já deletei, reinstalei o app Infoleg, fiz videochamada com técnico da Câmara me orientando, enviei assessor para comunicar a Mesa... por fim, nada resolve este problema que acaba por impedir que eu represente meus eleitores."
Hoje, Eduardo está com 22 faltas não justificadas. A Constituição Federal determina que deputados e senadores perdem o mandato se tiverem 33% de faltas nas sessões ordinárias. As ausências só são somadas ao final do ano legislativo, mas ele não registrou presença em nenhuma das sessões virtuais.
As ausências não serão contabilizadas em caso de missão oficial ou licença. A regra também consta no Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara.
O parlamentar está nos Estados Unidos desde março. Ele articula, com integrantes do governo Donald Trump, a aplicação de pressões sobre o Brasil em retaliação ao julgamento do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
Um perdão que inclua o ex-presidente é uma das principais pautas defendidas por Eduardo. O deputado já afirmou que só aceita anistia "ampla e irrestrita" se incluir Bolsonaro. Segundo o parlamentar, propostas que excluam seu pai não terão o apoio da direita.
Oposição tentou manobra para salvar mandato de Eduardo. Os deputados do PL indicaram o parlamentar para o cargo de líder da minoria para evitar que as faltas sejam contabilizadas. De acordo com o grupo, a liderança dispensa a obrigação de comparecer à Câmara para as sessões.
Presidente da Câmara afirma que indicação é um "caso atípico". Hugo Motta (Republicanos-PB) afirmou que "são os deputados das bancadas que fazem essa escolha" e não vai interferir, mas a Mesa Diretora ainda não se pronunciou.
Há semanas tento registrar presença, algo permitido a todos os deputados quando ocorre sessão com presença virtual, exceto a mim. Tenho enviado ofícios cientificando a Mesa em todas essas oportunidades.-- Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) September 18, 2025
Hoje, como líder da minoria, sigo tendo o mesmo problema e, assim, não… pic.twitter.com/WnruxZTu9j
Salário continua, mas contas estão bloqueadas
Eduardo tentou pedir para exercer mandato à distância. Em agosto, ele protocolou um pedido, mas a medida não tem previsão na lei nem no regimento interno. A manobra para salvar Eduardo custou o cargo de Carol de Toni (PL-SC).
O deputado afirma que essa foi uma maneira de blindar seu posto na Câmara, mas terá pouco efeito prático em sua vida nos EUA e nas finanças. Atualmente, suas contas bancárias estão bloqueadas por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), em inquérito no qual ele é investigado por coação de autoridades e obstrução de Justiça pela atuação nos EUA.
Com isso, para todos os efeitos, continuo sendo parlamentar. Continua desconto em folha para aposentadoria, continua pingando o salário lá, que sabe Deus quando eu vou ver, se algum dia na minha vida vou ver. Enfim, continua minha vida normal de parlamentar. Então, para que eu perdesse o meu mandato, teriam que mudar o regimento só para me prejudicar, eu não vejo isso acontecendo.
Eduardo Bolsonaro (PL-SP), à colunista do UOL Mariana Sanches
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.