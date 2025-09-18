Eduardo Bolsonaro não marca presença nem vota em sessão remota por anistia

Hoje, Eduardo está com 22 faltas não justificadas. A Constituição Federal determina que deputados e senadores perdem o mandato se tiverem 33% de faltas nas sessões ordinárias. As ausências só são somadas ao final do ano legislativo, mas ele não registrou presença em nenhuma das sessões virtuais.

As ausências não serão contabilizadas em caso de missão oficial ou licença. A regra também consta no Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara.

O parlamentar está nos Estados Unidos desde março. Ele articula, com integrantes do governo Donald Trump, a aplicação de pressões sobre o Brasil em retaliação ao julgamento do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Um perdão que inclua o ex-presidente é uma das principais pautas defendidas por Eduardo. O deputado já afirmou que só aceita anistia "ampla e irrestrita" se incluir Bolsonaro. Segundo o parlamentar, propostas que excluam seu pai não terão o apoio da direita.

Oposição tentou manobra para salvar mandato de Eduardo. Os deputados do PL indicaram o parlamentar para o cargo de líder da minoria para evitar que as faltas sejam contabilizadas. De acordo com o grupo, a liderança dispensa a obrigação de comparecer à Câmara para as sessões.

Presidente da Câmara afirma que indicação é um "caso atípico". Hugo Motta (Republicanos-PB) afirmou que "são os deputados das bancadas que fazem essa escolha" e não vai interferir, mas a Mesa Diretora ainda não se pronunciou.