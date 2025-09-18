Senadora que liberou falta a líderes chama brecha a Eduardo de oportunismo

Mara acredita que a regra sobre falta de líderes foi "desvirtuada" em favor de Eduardo. "Além de estar sendo oportunista, está querendo se aproveitar pra não perder o mandato por falta, está transformando uma coisa que foi muito positiva pra Câmara como se fosse uma liberação de participação. Ele está deturpando o ato da Mesa", critica.

A senadora alega que "acabou com a festa" das faltas de deputados. Ela relata que, quando assumiu a 3ª Secretaria da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, na gestão de Eduardo Cunha, extinguiu uma norma que permitia que parlamentares com cargos como procurador, ouvidor e presidentes de comissão não precisassem justificar falta. "Era uma vergonha", relembra Mara.

Ela manteve a prerrogativa apenas para líderes partidários e integrantes da Mesa Diretora. "O líder tem uma jornada dupla. Tem trabalhos a fazer que, às vezes, eles não conseguem chegar no plenário. Assim como a Mesa Diretora", explica.

"Do jeito que falam, parece que eu abri a porteira", reclama a senadora. "Foi completamente o contrário. Eu fechei a porteira. Antes, era festa do caqui. Todo mundo podia faltar. Isso reverbera até hoje. Quando você não vota, tem desconto no salário", ressalta Mara.

Para a senadora, a Mesa Diretora da Câmara deveria cassar o ato que tornou Eduardo líder da minoria. Na avaliação dela, a Casa também precisa ter regras mais claras, que fixem a obrigatoriedade da presença dos líderes partidários nas sessões.