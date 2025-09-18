Assine UOL
Senadora que liberou falta a líderes chama brecha a Eduardo de oportunismo

Bruno Luiz
Do UOL, em São Paulo
Mara Gabrilli (PSD) criticou uso de regra em benefício de Eduardo Bolsonaro
A senadora Mara Gabrilli (PSD-SP) chamou de "oportunismo" a manobra que levou o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) a virar líder da minoria para não perder o mandato por falta.

O que aconteceu

Em 2015, Mara criou uma regra na Câmara que permitiu que faltas de líderes partidários não fossem contabilizadas. A medida foi citada por bolsonaristas para indicar Eduardo como líder da minoria. No cargo, o deputado, que hoje vive nos Estados Unidos, não estaria sujeito a perder o mandato por não participar das sessões.

Para a senadora, a regra não poderia ser aplicada no caso de Eduardo. "Era inconcebível, na época que foi feito o ato, de um líder trabalhar fora do Brasil. A regra era pro líder ter maior participação, atender melhor os deputados da bancada, fazer uma melhor interlocução com o governo, com os outros líderes. Estar próximo", afirma.

Mara acredita que a regra sobre falta de líderes foi "desvirtuada" em favor de Eduardo. "Além de estar sendo oportunista, está querendo se aproveitar pra não perder o mandato por falta, está transformando uma coisa que foi muito positiva pra Câmara como se fosse uma liberação de participação. Ele está deturpando o ato da Mesa", critica.

A senadora alega que "acabou com a festa" das faltas de deputados. Ela relata que, quando assumiu a 3ª Secretaria da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, na gestão de Eduardo Cunha, extinguiu uma norma que permitia que parlamentares com cargos como procurador, ouvidor e presidentes de comissão não precisassem justificar falta. "Era uma vergonha", relembra Mara.

Ela manteve a prerrogativa apenas para líderes partidários e integrantes da Mesa Diretora. "O líder tem uma jornada dupla. Tem trabalhos a fazer que, às vezes, eles não conseguem chegar no plenário. Assim como a Mesa Diretora", explica.

"Do jeito que falam, parece que eu abri a porteira", reclama a senadora. "Foi completamente o contrário. Eu fechei a porteira. Antes, era festa do caqui. Todo mundo podia faltar. Isso reverbera até hoje. Quando você não vota, tem desconto no salário", ressalta Mara.

Para a senadora, a Mesa Diretora da Câmara deveria cassar o ato que tornou Eduardo líder da minoria. Na avaliação dela, a Casa também precisa ter regras mais claras, que fixem a obrigatoriedade da presença dos líderes partidários nas sessões.

O líder tem que estar perto. Ele tem que estar perto dos outros líderes, orientar, participar da reunião de líderes. Aí ele se torna um líder figurativo e vai colocar o vice-líder pra fazer tudo? Então, não é líder. O líder tem que estar presente. Não existe liderança dessa forma.
Senadora Mara Gabrilli (PSD-SP)

Eduardo está nos EUA desde março. O deputado chegou a se licenciar do mandato por 120 dias, mas passou a correr o risco de perder o cargo por falta depois que o prazo acabou. Desde então, ele não tem participado de sessões.

O deputado articula junto ao governo Trump sanções ao Brasil e a ministros do STF (Supremo Tribunal Federal). Por causa da atuação, o parlamentar é investigado pela Corte por tentativa de obstruir o julgamento do pai, Jair Bolsonaro (PL), na trama golpista. O ex-presidente foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão, na semana passada, neste processo.

