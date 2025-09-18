Assine UOL
Genial/Quaest: Lula vence em todos os cenários em eventual 2º turno em 2026

Do UOL, em São Paulo
Presidente Lula concede entrevista no Palácio do Planalto
Presidente Lula concede entrevista no Palácio do Planalto Imagem: Ricardo Stuckert - 12.set.2025/PR

Pesquisa Genial/Quaest divulgada hoje aponta que o presidente Lula (PT) vence todos os cenários em um eventual segundo turno das eleições de 2026.

O que aconteceu

Lula ganha de todos os candidatos de direita. São eles:

  • Lula 40% x 33% Ciro Gomes (PDT)
  • Lula 43% x 35% Tarcísio de Freitas (Republicanos)
  • Lula 44% x 32% Ratinho Jr. (PSD)
  • Lula 47% x 34% Jair Bolsonaro (PL)
  • Lula 45% x 32% Romeu Zema (Novo)
  • Lula 47% x 32% Michelle Bolsonaro (PL)
  • Lula 46% x 31% Ronaldo Caiado (União)
  • Lula 47% x 29% Eduardo Bolsonaro (PL)
  • Lula 45% x 26% Eduardo Leite (PSD)

O que a pesquisa perguntou

Lula deveria se candidatar à reeleição em 2026?

  • Não: 59%
  • Sim: 39%
  • Não sabe/não respondeu: 2%

Bolsonaro deveria manter a candidatura ou apoiar outro candidato?

  • Abrir mão e apoiar outro candidato: 76%
  • Manter a candidatura: 19%
  • Não sabe/não respondeu: 5%
O que te dá mais medo hoje: Lula continuar ou Bolsonaro voltar?

  • Bolsonaro voltar: 49%
  • Lula continuar: 41%
  • Medo dos dois: 5%
  • Não sabe/não respondeu: 3%
  • De nenhum dos dois: 2%

Metodologia

A pesquisa Genial/Quaest realizou 2.004 entrevistas presenciais entre 12 e 14 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

