Gleisi ignora nova ameaça de desembarque e chama nota do União de 'leviana'

A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffamann, rebateu hoje a nova ameaça de desembarque do União Brasil e refutou as acusações de que o governo Lula (PT) estaria envolvido nas denúncias contra o presidente do partido, reveladas pelo UOL e pelo ICL.

O que aconteceu

Reportagem aponta ligação de Rueda com aviões operados pelo PCC. Após a reportagem revelar que um piloto afirmou que Antônio Rueda, presidente do União, seria dono de aviões operados pelo PCC, o partido antecipou o desembarque do governo. Em nota, a sigla afirmou que o texto teria saído logo após a votação da urgência da anistia e aprovou a saída do governo em 24 horas.

Gleisi chamou a ligação de "infundada e leviana". "O que não pode é atribuir falsamente ao governo a responsabilidade por publicações que associam dirigente do partido a investigações sobre crimes. Isso não é verdade", disse, nas redes sociais.