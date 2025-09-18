Deputado Helio Lopes registra boletim de ocorrência por injúria racial

Episódio ocorreu durante uma reunião da Comissão Especial sobre o Fundo Nacional da Igualdade Racial. O deputado disputou a presidência do colegiado, mas só recebeu um voto —o dele próprio. O colegiado vai analisar a PEC que cria um Fundo Nacional de Reparação Econômica e de Promoção da Igualdade Racial (FNREPIR), do qual Lopes é contra.

"Recebo ataques desse tipo praticamente todos os dias", disse Lopes em nota. "Mas, por ser um negro de direita, bolsonarista, a Justiça não reconhece o insulto. É um completo desrespeito, apenas porque tenho um posicionamento político diferente", acrescentou.

Após ser alvo de ofensas racistas, o deputado criticou a condenação de Bolsonaro. Nesta semana, o ex-presidente foi condenado a pagar indenização de R$ 1 milhão por falas racistas. "Meu irmão Bolsonaro, que apenas brincou com um amigo, está sendo obrigado a pagar uma multa de um milhão de reais. Essa é a maior prova de que não lutam para acabar com o racismo, mas sim para proteger quem pensa como eles e atacar os que pensam diferente", disse.