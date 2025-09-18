Lula critica aprovação de PEC da Blindagem: 'Não é uma coisa séria'

Lula já havia se colocado contra a proposta. Como mostrou a colunista do UOL Daniela Lima, o petista sugeriu ao presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), que não colocasse o tema em pauta por não concordar com ele. No entendimento do presidente, não haveria como explicá-la para a população.

Sem querer entrar de cabeça na briga, o governo liberou voto da base, mas se colocava contra a aprovação. Governistas lutavam para que a mudança da isenção do IR (Imposto de Renda) para quem ganhe até R$ 5.000 finalmente entrasse na pauta —uma negociação que segue, e, aparentemente, será mais uma vez postergada—, além da preocupação com a MP (medida provisória) que isenta a conta de luz para 60 milhões de pessoas e caducava na quarta, projeto popular e prioritário ao governo.

Com aval do Planalto, não houve articulação contra. Já estava dado que partidos como MDB, União e PSD votariam como a maioria, ao passo que outros partidos de esquerda, como PSB e PDT, estavam divididos, e não houve ameaça de retaliação, como há no caso de parlamentares da base que endossarem a anistia.

Foi o dito pelo não dito, diziam petistas. Membros do partido pontuavam que, ao passo que não valia a pena lutar contra, tampouco queriam se aproximar da questão. "Eles [o centrão] estavam fazendo um esforço muito grande para que a gente votasse com eles, a gente disse que não dá", afirmou o líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (RJ), pouco antes da votação.

Dez petistas votaram pela da PEC, contrariando a indicação do partido. Como o UOL mostrou, isso constrangeu o governo. Na repercussão da imprensa, o partido aparece junto aos demais que aprovaram a PEC, mesmo que tenha sido uma minoria.

Informalmente, governistas tentarão repassar o ônus a Motta e ao centrão. O Planalto vai tentar deixar claro que, constitucionalmente, PECs não dependem de sanção presidencial e que, diferentemente de PLs, Lula não pode vetá-la.