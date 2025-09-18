Lula pode vetar anistia? Entenda regras em caso de aprovação no Congresso

Especialistas apontam que há margem para contestar a anistia por violar princípios constitucionais. "É muito possível que o eventual projeto contrarie a Constituição Federal, tendo em vista a gravidade das condutas praticadas nos atos antidemocráticos do 8/1, e o conjunto probatório constante do processo que levou à condenação dos réus", analisa Marcos Jorge, mestre em direito pela PUC-SP e advogado no escritório Wilton Gomes Advogados.

O presidente também poderia justificar o veto por interesse público. Nesse caso, a decisão — mais subjetiva — se apoiaria no argumento de que anistiar condutas que atacam a democracia abre pretextos arriscados. "Perdoar crimes dessa natureza gera um precedente perigoso e atenta contra a ordem social", afirma Marcelo Válio, mestre em direito pela PUC-SP e doutor em filosofia do direito pela UBA (Argentina).

O gesto, porém, não seria apenas jurídico. Um eventual veto colocaria Lula em confronto direto com o Congresso, que poderia reagir derrubando a decisão. "Se o Congresso derruba o veto, isso é interpretado como uma demonstração de força do Legislativo e de fragilidade ou isolamento do presidente", avalia Válio.

Quais os próximos passos da anistia no Congresso?

A sinalização positiva para a urgência, aprovada ontem, não significa que a proposta foi aprovada. O requerimento votado pelos deputados dá velocidade ao tema, ou seja, o projeto de lei agora não precisa passar pelas comissões da Casa e pode ir ao plenário a qualquer momento.

O presidente da Câmara escolheu um relator para fazer mudanças no texto. Hugo Motta (Republicanos) anunciou o deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP) para essa função. A ideia é que, segundo mostrou reportagem do UOL, Paulinho trabalhe em um texto para redução das penas para os presos e condenados.