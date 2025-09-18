PEC da Blindagem: Motta descumpriu acordo com o governo, diz deputado do PT

O que aconteceu é que o presidente Hugo Motta preferiu nos impor uma derrota ontem. Obviamente, isso expõe o governo e a fragilidade da articulação política do campo progressista, mas ele nomeou um relator que, pelo que tudo indica, deve construir um texto esperando consenso, algo que eu duvido muito.

Eu me arrependi de ter feito esse compromisso, porque ele não foi cumprido da maneira que nós esperávamos. Agora, nós focamos na rejeição da anistia, que não aconteceu na data de ontem. Continuaremos trabalhando pra que ela aconteça ao longo dos próximos dias, mas também é bom ressaltar que isso acabou viabilizando a votação da MP [medida provisória] que oferece o benefício da conta de tarifa social, da energia e tantas outras pautas que possam vir por aí de interesse do país. Kiko Celeguim, deputado federal (PT-SP)

Celeguim também destaca que, mesmo diante de divisões profundas e acordos frustrados, o campo progressista buscou viabilizar avanços em pautas sociais e estratégicas ao país.

O que nós fizemos ali diante dessa conjuntura de muita divisão política de minoria do nosso campo foi para tentar viabilizar um compromisso para derrotar estrategicamente a anistia e fazer avançar as pautas de interesse do país. Kiko Celeguim, deputado federal (PT-SP)

'Votei por pressão política e para evitar mal maior', afirma Kiko Celeguim

Kiko Celeguim votou a favor da PEC da Blindagem mesmo contrariando a orientação do PT, em gesto que considerou amargo diante das pressões do centrão; ele relata que a decisão buscou evitar retrocessos e garantir avanços em pautas de interesse público.