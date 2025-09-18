Assine UOL
Motta indica Paulinho da Força para relatar texto da anistia na Câmara

Carolina Nogueira
Do UOL, em Brasília
Atualizada em
Paulinho da Força vai relatar texto da anistia na Câmara
Paulinho da Força vai relatar texto da anistia na Câmara Imagem: Alan Marques/Folhapress/28.jun.2016

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), indicou hoje o deputado e presidente do Solidariedade, Paulinho da Força (SP), para relatar projeto de lei que concede anistia aos envolvidos nos atos antidemocráticos a partir de outubro de 2022. A urgência da proposta foi aprovada ontem.

O que aconteceu

O anúncio foi feito pelo presidente da Câmara no X (antigo Twitter). "Tenho certeza que ele conduzirá as discussões do tema com o equilíbrio necessário", escreveu Motta. A informação de que o deputado seria o escolhido foi adiantada pelo UOL.

De acordo com líderes do Centrão, Paulinho deve trabalhar em um texto de redução de penas para os presos e condenados, sem perdão. O deputado participou ontem das negociações para votação da urgência da proposta, que foi aprovada por 311 votos a favor e 163 contra.

Presidente do Solidariedade tem boa relação com o STF. Lideranças avaliam que Paulinho tem perfil adequado para relatar o tema pela proximidade com o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes e demais magistrados da corte. Isso deverá ajudar com o texto sobre a diminuição das penas.

O projeto que teve a urgência aprovada é de autoria do deputado Marcelo Crivella (Republicanos-RJ). A proposta anistia todos os que participaram de manifestações com motivação política e eleitoral de 30 de outubro de 2022 até a entrada em vigor da lei. Também vale para quem apoiou os atos com contribuições, doações, apoio logístico, prestação de serviços ou em publicações em mídias sociais e plataformas. Mas o relator tem liberdade para mudar completamente o texto, se desejar.

Oposição quer anistia ampla e irrestrita, que inclua Jair Bolsonaro, condenado pelo STF. Mas Motta já disse a aliados que isso é inconstitucional. Ministros do STF também já alertaram, durante o julgamento de Bolsonaro, que não cabe anistia por crimes contra a democracia, já que eles ferem cláusulas pétreas da Constituição. O presidente da Câmara tenta costurar acordo para votar um projeto com redução de penas, com o ex-presidente.

Parte da ala governista apoia um projeto com modulação de penas. O grupo articula com Motta uma proposta com punições menores aos presos e condenados nos atos golpistas do 8 de Janeiro. Os parlamentares envolvidos na negociação consideram que a redução de penas seria uma forma de enterrar a anistia.

Presidente Lula (PT) disse a aliados do PDT que não se opõe à redução de penas. Em almoço com ministros e parlamentares da sigla, o petista lembrou os 580 dias que passou preso.

