Motta indica Paulinho da Força para relatar texto da anistia na Câmara

Presidente do Solidariedade tem boa relação com o STF. Lideranças avaliam que Paulinho tem perfil adequado para relatar o tema pela proximidade com o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes e demais magistrados da corte. Isso deverá ajudar com o texto sobre a diminuição das penas.

Bom dia. Anuncio que o relator do PL 2162/23 será o @dep_paulinho (SD - SP). Tenho certeza que ele conduzirá as discussões do tema com o equilíbrio necessário. -- Hugo Motta (@HugoMottaPB) September 18, 2025

O projeto que teve a urgência aprovada é de autoria do deputado Marcelo Crivella (Republicanos-RJ). A proposta anistia todos os que participaram de manifestações com motivação política e eleitoral de 30 de outubro de 2022 até a entrada em vigor da lei. Também vale para quem apoiou os atos com contribuições, doações, apoio logístico, prestação de serviços ou em publicações em mídias sociais e plataformas. Mas o relator tem liberdade para mudar completamente o texto, se desejar.

Oposição quer anistia ampla e irrestrita, que inclua Jair Bolsonaro, condenado pelo STF. Mas Motta já disse a aliados que isso é inconstitucional. Ministros do STF também já alertaram, durante o julgamento de Bolsonaro, que não cabe anistia por crimes contra a democracia, já que eles ferem cláusulas pétreas da Constituição. O presidente da Câmara tenta costurar acordo para votar um projeto com redução de penas, com o ex-presidente.

Parte da ala governista apoia um projeto com modulação de penas. O grupo articula com Motta uma proposta com punições menores aos presos e condenados nos atos golpistas do 8 de Janeiro. Os parlamentares envolvidos na negociação consideram que a redução de penas seria uma forma de enterrar a anistia.

Presidente Lula (PT) disse a aliados do PDT que não se opõe à redução de penas. Em almoço com ministros e parlamentares da sigla, o petista lembrou os 580 dias que passou preso.