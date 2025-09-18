Paulinho diz que pretende construir novo texto da anistia até quarta

O deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP), relator do projeto de lei da anistia, afirmou hoje ao Poder e Mercado, do Canal UOL, que pretende construir um novo texto até quarta-feira (24).

O que aconteceu

Paulinho disse que quer finalizar o texto na quarta e votá-lo no mesmo dia. O deputado afirmou que, após uma série de reuniões, pretende "verificar onde está a posição da maioria" e levar o projeto à votação na noite do dia 24. "Se não conseguir, quero pelo menos votar na outra terça-feira (30)", declarou.

Relator pretende ouvir parlamentares da oposição e, principalmente, do centro. "Espero que eu possa construir isso até quarta-feira, ouvindo personalidades e também as bancadas, tanto da esquerda como da direita, especialmente do centro, que é onde a gente tem a maioria dos parlamentares", declarou.