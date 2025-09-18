Kotscho: Quem manda na Câmara é centrão aliado ao bolsonarismo

Motta não manda mais nada. Está tentando sobreviver no cargo, mas já não tem credibilidade e moral. Não entendo como é que deputados experientes do PT entram ainda em acordo com Motta e o centrão. Dá desgosto de ver o que está acontecendo. Dá vergonha.

Nunca vi uma revolta tão grande e rápida como nessa história da 'PEC da Impunidade'. A impressão que eu tenho é que a população perdeu a paciência com a Câmara. O que eles estão fazendo é inominável. Já estão sendo marcadas várias manifestações para domingo, em protesto contra essa PEC e a anistia também.

Essa é a semana da vergonha da Câmara. Nunca se viu nada parecido com isso. Em mais de 50 anos de jornalismo, eu nunca vi nada parecido. Não tem explicação. Ricardo Kotscho, colunista do UOL

Kotscho também alerta para os riscos de avanço do crime organizado, beneficiado pelas novas regras da PEC, especialmente em assembleias legislativas como a do Rio de Janeiro.

Isso abrirá as portas para o crime organizado, mais do que já está. No Rio de Janeiro, são conhecidos os casos de representantes das organizações criminosas que estão na Assembleia. Essa PEC vai beneficiar também os deputados estaduais. Imaginem o dinheiro que eles têm. São donos de territórios.