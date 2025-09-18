Casado: Sabino decide se pede licença do União Brasil para ficar no governo

A situação foi apertando nas últimas semanas e as declarações do Ciro Nogueira, presidente do PP, e do Antônio Rueda, presidente do União Brasil, foram cada vez ficando mais fortes. Sabino está nas últimas horas para decidir se consegue uma licença do partido para não ser expulso e para permanecer no governo. Essa é a reta final de reuniões e devemos ter alguma resposta amanhã. Letícia Casado, colunista do UOL

'Rueda terá que explicar denúncia grave', diz Ricardo Kotscho

Antônio Rueda, presidente do União Brasil, foi citado em investigação sobre jatinhos ligados ao PCC; Ricardo Kotscho destaca que ele terá que se explicar à Polícia Federal, enquanto Letícia Casado aponta articulação pela PEC da Blindagem, que amplia foro privilegiado para líderes partidários.

[A saída do União Brasil do governo Lula] É uma vingança do Rueda, que foi citado em uma denúncia muito grave de envolvimento com aviões usados pelo PCC. É uma das denúncias mais graves que saíram esse ano e ele terá que explicar muito para a Polícia Federal. Ricardo Kotscho, colunista do UOL

Escutei de um deputado que o Rueda teria sido a pessoa que mais articulou pela entrada desse dispositivo colocando um foro privilegiado para presidente de partido [na PEC da Blindagem]. Rueda está ligado, de maneira direta ou indireta, a outros casos relacionados a emendas parlamentares. Não sabemos se há alguma responsabilidade ou não, mas o fato de o nome dele aparecer nessas articulações o deixa em uma situação bem delicada. Em algum momento, ele precisará falar claramente sobre esse assunto. Letícia Casado, colunista do UOL

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.