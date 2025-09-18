Senado afasta Eduardo Bueno de Conselho Editorial por fala sobre Kirk

A pressão contra Eduardo Bueno foi comandada pelo senador Rogerio Marinho (PL-RN). Ele é líder da oposição e reuniu cerca de 40 assinaturas pela punição.

Marinho disse que o vídeo é um "absurdo". "Nós não podemos conviver e nem esta Casa [Senado] deve acolher pessoas que declaradamente fazem discursos de ódio, que comemoram assassinatos", afirmou o senador.

A decisão de afastar Peninha foi tomada ontem à noite. Alcolumbre levou em consideração as críticas feitas por parlamentares, que usaram expressões como "asquerosas" para definir o posicionamento do escritor.

O assassinato de Charlie Kirk ocorreu em 10 de setembro. Ele foi atingido por um tiro enquanto discursava no campus de uma universidade de Utah, nos Estados Unidos.

Eduardo Bueno comemorou o episódio. "Mataram o Charlie Kirk. Ai, coitado, tomou um tiro, não sei se na cara, o Charlie Kirk. Tem duas filhas pequenas, que bom pras filhas dele, né?". Em outro trecho ele afirmou: "Que terrível um ativista ser morto por ideias, exceto quando é Charlie Kirk".

O Instagram apagou a publicação, e o escritor reclamou de censura. Peninha voltou a recorrer à ironia. "Mas onde está a liberdade de expressão tão defendida pela extrema direita? Estou sendo censurado! Espero que os EUA invadam logo o Brasil para me defender!"