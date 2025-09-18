Crivella: Voto secreto pra prender parlamentar é gordura e Senado cortará

Crivella detalha que a inclusão de pontos controversos é uma tática comum para facilitar acordos entre as duas Casas do Congresso.

Exatamente o que eu estou falando com você. As leis são votadas aqui na Câmara e vão para a casa revisora, que são os senadores, e aquilo que a gente acha que também é excessivo, mas vota, sabe que lá vai cair. E é função deles, e é papel deles. E faz com que, eles tirando essas coisas, pelo menos o âmago da questão ou aquilo que é importante permaneça. A aprovação de leis não é fácil. Marcelo Crivella

'Anistia não inclui Bolsonaro', explica Crivella

Crivella afirma que o projeto de anistia dos atos de 8 de janeiro não inclui Jair Bolsonaro nem oficiais generais; o texto foi pensado para manifestantes pacíficos e pode abrir caminho para novas discussões sobre redução de penas. Ele é autor do projeto que tramitou na Câmara.

Respondendo: 'o Bolsonaro vai ser anistiado por esse seu projeto?'. Nesse termo que está aí, não. Agora, veja, há hoje um consenso na Câmara de que esse projeto pode ser o primeiro passo para a gente diminuir as penas. Eu acho que já há um consenso aqui de que o Supremo Tribunal Federal precisa realmente ser um guardião da Constituição. Agora, para pessoas que têm 70 anos de idade, pessoas idosas, que não executaram, apenas planejaram, pensaram, receberem penas de 27 anos, vamos fazer aqui uma analogia realística, isso é uma pena de morte, isso é uma sentença, é uma pena de morrer na cadeia, coisa que nós não temos no Brasil, pena de morte. Então, acho que há hoje um consenso de que nós temos, sim, que fazer anistiar daquele pessoal que não participou da violência, que não financiou. Aqueles que estavam em manifestações pacíficas, mera expressão do pensamento, esses sejam anistiados. Marcelo Crivella

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.