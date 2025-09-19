Paulinho da Força sobre projeto da anistia: 'Aguardo posição de Tarcísio'

E estou aguardando então uma posição do governador Tarcísio de Freitas. E você disse de conversar com o Supremo, eu disse exatamente o que eu te falei, ou seja, se tiver algum ruído, nós vamos falar. Se o governo federal quiser conversar, também estaremos à disposição para que a gente possa explicar o projeto.

Paulinho da Força, relator do projeto da anistia na Câmara

O parlamentar diz que espera consolidar o texto final e votar o PL até a próxima quarta-feira (24).

Eu tenho uma reunião na segunda-feira com o governador do Rio, Cláudio Castro (PL). E tenho várias bancadas que eu já tinha colocado à disposição para falar, a bancada do PL, a bancada do PSDB, a bancada do União Brasil, PP.

Todos eles já estão conversando para que a gente possa, na terça-feira, fazer um calendário de reuniões ali durante o dia todo, ter um apanhado disso na parte da tarde.

Ou seja, tentar verificar onde está a posição da maioria e, na quarta-feira, tentar condensar isso em um projeto e, do meu ponto de vista, tentar voltar ainda na quarta-feira à noite. Se não conseguir, pelo menos voltar na outra terça-feira.

Segundo Paulinho, o projeto descarta anistia ampla e busca consenso entre diferentes bancadas para viabilizar um texto focado na pacificação do ambiente político.