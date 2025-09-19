Atos contra anistia e PEC da Blindagem acontecem no domingo em 16 capitais

Vitória

15h - Em frente à Ales (Assembleia Legislativa do Espírito Santo)

Entenda as propostas

A PEC da Blindagem dificulta a investigação de parlamentares e presidentes de partidos suspeitos de cometer crimes. Ela foi aprovada na Câmara por 353 votos a 134 no primeiro turno, e 344 a 133 no segundo. Agora, segue para o Senado.

Ela impede que deputados e senadores sejam investigados e julgados criminalmente pelo STF. A corte só poderá fazê-lo se a Câmara, no caso de deputados, ou o Senado, no caso de senadores, autorizar. Hoje, parlamentares são julgados pelo STF por quaisquer crimes imputados a eles.

Parlamentares também só poderão ser presos com autorização dos seus pares. A decisão se dará por maioria absoluta. A regra atual já exige que a prisão seja autorizada pelo Senado ou a Câmara.

A PEC também concede foro privilegiado a presidentes nacionais de partidos com representação no Congresso. Na regra atual, essa prerrogativa vale apenas para o presidente da República, o vice-presidente, os membros do Congresso, os presidentes nacionais de partidos com representação no Congresso, seus próprios ministros e o procurador-geral da República.