Bolsonaro se surpreendeu com 311 votos, mas criticou aceno a anistia light

Jair Bolsonaro (PL) assistiu pela TV à votação da urgência da anistia na quarta-feira à noite. Os 311 votos a favor do requerimento foram acima da expectativa do ex-presidente.

O que aconteceu

A informação é do deputado Sanderson (PL-RS), que esteve com Bolsonaro ontem. Os dois conversaram durante duas horas em visita autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).

O ex-presidente reiterou que deseja a anistia para todos, inclusive para ele mesmo. O discurso vai contra o que Bolsonaro falava no começo da discussão sobre assunto. Ele dizia que não trabalhava para si e que desejava ajudar pessoas humildes que estavam presas.