Sakamoto: Brincar com visto mostra que EUA querem influenciar 2026

Tradicionalmente, os EUA concedem o visto para todo mundo poder circular normalmente em Nova York por inteiro, reservando o 'cercadinho' a países com quem eles não têm relação, que são inimigos e que eles têm medo que possam lhe causar alguma coisa. Eles colocaram o Padilha na mesma categoria. Essa é a resposta do país amigo. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Sakamoto aponta que o governo Trump usa a Assembleia da ONU para fazer política externa e interna. Ele vê o tratamento dado ao ministro Padilha como sinal de que o Brasil passou a ser visto como adversário estratégico por Washington.

Isso é o governo Trump usando a Assembleia Geral da ONU para fazer sua política internacional e interna nesse processo. Além de ser uma sacanagem, o Brasil é tratado como como inimigo. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Segundo Sakamoto, o pacote de restrições é um alerta sobre o papel dos EUA nas eleições do Brasil em 2026.

Todo esse pacote acende também um alerta. Se os EUA estão fazendo isso agora, imaginem no ano que vem nas eleições. E essa é a grande discussão. É Bolsonaro? É claro, eles estão tentando ajudar a melhorar o comércio deles com o Brasil, que já é bom, e as big techs, mas também estão deixando claro que vão influenciar, sim, nas eleições do ano que vem.