Carla Araújo: Paulinho da Força esfria bolsonaristas com PL da Dosimetria

No encontro com Temer e Aécio em São Paulo, Paulinho sela e faz a tentativa dessa mudança de nome do próprio projeto que vínhamos falando como PL da Anistia, para tentar trazer essa nova nomenclatura do PL da Dosimetria. É uma estratégia traçada em uma negociação feita com o ex-presidente Michel Temer e com o deputado Aécio Neves, que estava um pouco desparecido da cena política. Carla Araújo, colunista do UOL

Segundo Carla, o novo foco do projeto é reflexo de negociações para evitar confronto com o Supremo Tribunal Federal, que já sinalizou ser contra o perdão amplo para crimes contra o Estado Democrático de Direito.

Está longe de termos, digamos assim, um desfecho dessa história com algum caminho rápido e decisório que vai livrar ou não Bolsonaro e reduzir as penas desses condenados de 8 de janeiro. Carla Araújo, colunista do UOL

Veja a íntegra do programa: