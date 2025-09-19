Daniela Lima: Casa Branca faz uso político da morte de Charlie Kirk

Outra coisa me deixa muito incomodada nisso tudo. É o fato de que o que irritou mesmo a Casa Branca foi o vídeo que o Jimmy Kimmel exibe no final da fala dele, quando diz que essa foi a reação do presidente Trump à pergunta de um repórter comovido sobre como ele está segurando a onda após a perda do aliado. Trump ou não ouve direito ou não quer falar do assunto e diz estar muito feliz porque 'a gente está construindo um novo salão de baile aqui na Casa Branca'.

Foi isso o que ele exibiu e foi o que irritou a Casa Branca. Então, há também o uso político da vítima nisso e em transformar o debate sobre ela, quando, na verdade, a crítica que tinha ali era a atitude do presidente questionado sobre alguém que ele dizia ser como da família. Daniela Lima, colunista do UOL

O colunista Leonardo Sakamoto destacou o papel do humor como ferramenta primordial para contestar as medidas adotadas pelo governo Trump.

O humor nos EUA tem um papel fundamental para a crítica política, ainda mais no momento em que o Partido Democrata parece estar dormindo. Humor, talk shows, South Park e uma série de produtos culturais norte-americanos vêm fazendo uma resistência forte e tendo um papel fundamental em todo esse processo. O Trump veio pra cima desses talk shows e pediu a cabeça desse pessoal. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Para Sakamoto, a suspensão de Jimmy Kimmel não foi motivada por uma piada, mas por fazer uma crítica direta ao uso político da morte de Kirk, o que irritou o governo e estimulou a censura.