Daniela Lima: Só Bolsonaro pode resolver impasse entre Valdemar e Eduardo

Que estão fingindo que querem manter ou ajudar o pai deles, tanto a não ser preso quanto a recuperar a elegibilidade apenas para fazer o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, candidato a presidente com um deles de vice. Esse é o discurso que está preponderando em uma parte forte da família.

Daniela Lima, colunista do UOL

Daniela Lima também aponta que o prazo para a definição do candidato é crucial, já que governadores como Tarcísio de Freitas precisam deixar o cargo até abril de 2026 caso queiram disputar a presidência.

Qual é o tamanho da aderência desse discurso na cabeça do Bolsonaro? A gente só vai saber quando ele der o, digamos, quando ele bater o martelo. Mas o timing dessa decisão é muito importante. Para ser candidato a presidente, o governador Tarcísio de Freitas, o governador Ratinho Júnior, o governador Ronaldo Caiado, o governador precisa se desincompatibilizar do cargo para poder sair.

E isso é até o fim do primeiro trimestre, porque acho que são seis meses antes da eleição. Se Bolsonaro deixa para a décima hora, Tarcísio de Freitas não consegue montar a equipe, não consegue criar um time, não consegue fazer um plano de governo em tempo hábil, entende? E ir redirecionando as coisas.

Daniela Lima, colunista do UOL

Para Daniela, o impasse só será resolvido por Bolsonaro, que mantém o controle do processo e pode decidir até o último momento, repetindo estratégia semelhante à de Lula em 2018.