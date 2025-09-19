Citado por Fux, jurista italiano defende condenação de Bolsonaro

É uma demonstração de maturidade democrática de grande valor, especialmente se comparada ao tratamento exatamente oposto dado a uma tentativa semelhante de subversão ocorrida nos Estados Unidos, promovida pelo atual presidente Trump: o perdão aos que participaram do ataque ao Capitólio em janeiro de 2021 e medidas severas contra aqueles que investigaram o ataque.

'Ato importantíssimo de garantismo'

Para Ferrajoli, a ação penal da trama golpista foi "um ato importantíssimo de garantismo constitucional". Ele também afirmou que a condução do caso brasileiro pode servir de referência para outros países na defesa do Estado democrático de Direito.

Este processo foi, portanto, não apenas o lugar onde se aplicou o garantismo penal, mas também um ato importantíssimo de garantismo constitucional, graças ao qual se defendeu a intangibilidade do Estado de Direito e da democracia brasileira contra uma parte dos próprios poderes políticos e estatais que tentaram subvertê-la.

Em um continente como a América Latina, que na segunda metade do século passado sofreu tantos golpes de Estado militares e tantas ditaduras, esse processo tem uma função dissuasória segura em relação a outras possíveis tentativas ou projetos de subversão.

Perspectiva do 8 de Janeiro

Na contramão de Fux, Ferrajoli afirma que o 8 de Janeiro foi uma tentativa de subversão posta em prática por poderes políticos". O ministro do STF descreveu a invasão dos prédios dos três Poderes como a ação de "uma turba desordenada".