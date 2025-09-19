De olho em 2026, Fufuca ignora ultimato de partido e declara voto em Lula

Deputado com três mandatos, Fufuca planeja um salto na carreira política. O ministro já anunciou seu desejo de concorrer a uma das duas vagas que o Maranhão terá para o Senado em 2026. A melhor chance de realizar o sonho é com o apoio de Lula.

O Maranhão é considerado reduto Lulista e conta com aliados do PSB, PDT e PSD. O estado foi responsável por 71,14% dos votos válidos que Lula recebeu no segundo turno das eleições em 2022. A base forte no estado influencia até mesmo parlamentares de partidos de oposição, como o deputado Josimar Maranhãozinho (PL), que costuma contrariar a posição da sigla e votar com o governo.

Fufuca terá de disputar um lugar na chapa com grandes aliados de Lula. Em busca da reeleição no Senado, o líder do PDT, Weverton Rocha (PDT), e Eliziane Gama (PSD), vão buscar a renovação de seus mandatos ao lado de Lula. Ambos são apoiadores de longa data do petista. A senadora é uma das pontes do governo com os evangélicos.

Orgulho de ser ministro

Ministro ignorou o ultimato, segue com os trabalhos no ministério e agendas com Lula. Publicamente, Fufuca nega a saída da pasta e afirma que "cumpre rigorosamente a sua agenda institucional". O chefe da pasta de Esporte esteve ao lado do presidente no 7 de Setembro e há poucos dias celebrou dois anos no cargo.

Aliados do ministro sinalizam que ele não deve desembarcar do governo. Pessoas próximas a Fufuca disseram que ele considerou o anúncio da saída um "erro". Colegas de partido e Câmara afirmam que Fufuca sempre teve posições firmes e conseguiu vencer a resistência do presidente da sigla, Ciro Nogueira, a sua ida para o ministério. A mesma vitória é esperada agora, após o ultimato.