Flávio, Damares e aliados chegam à Itália para visita a Zambelli em prisão

Os senadores Flávio Bolsonaro (PL-RJ), Damares Alves (Republicanos-DF), Eduardo Girão (Novo-CE) e Magno Malta (PL-ES) e o deputado Cabo Gilberto (PL-PB) chegaram hoje a Roma para visitar a deputada federal licenciada Carla Zambelli (PL-SP), presa desde julho na penitenciária feminina de Rebibbia.
O que aconteceu
"É só para uma visita humanitária a Zambelli", disse Girão. O senador do Novo disse que ele e Damares só viajaram para encontrar Zambelli. "Chegamos hoje e voltaremos amanhã", completou, em conversa com o UOL.
Flávio deve ir a evento que terá a presença do líder da ultradireita italiana, o vice-primeiro-ministro, Matteo Salvini. O filho do ex-presidente Jari Bolsonaro (PL) disse ao UOL na quarta que foi convidado para o "La tua Pontida Liberi e Forti", que ocorre domingo, em Pontida, a cerca de 600 quilômetros de Roma.
Está previsto também um encontro amanhã, organizado por bolsonaristas que vivem na Itália e nos Estados Unidos. No hotel estão reunidos apoiadores do ex-presidente que moram na Suíça e França. Eles ajudaram na organização do evento.
A viagem será custeada com recursos próprios dos senadores, afirmou a equipe de Girão. Segundo a assessoria dos parlamentares, as despesas de deslocamento e estadia serão "integralmente" pagas pelo grupo.
Grupo está hospedado em um hotel quatro estrelas superior. O Cardo Hotel, localizado no bairro EUR, próximo ao local do congresso que acontecerá amanhã, tem diárias que variam de 300 a 1000 euros. O bairro fica a cerca de 20 km da penitenciária.
Zambelli fugiu do Brasil após ser condenada a dez anos de prisão pelo STF. Por unanimidade (5 a 0), a Primeira Turma do Supremo condenou a deputada e o hacker Walter Delgatti Neto pelos crimes de invasão de dispositivo informático e falsidade ideológica.
Justiça italiana apontou risco de fuga de Zambelli
A Justiça italiana negou recurso da parlamentar, presa desde 29 de julho. Advogados pediram para que Zambelli aguardasse o processo de extradição para o Brasil em liberdade ou em prisão domiciliar.
Corte apontou "fortes indícios" de risco de fuga de Zambelli. A decisão assinada por três juízes mencionou que ela entrou na Itália em 5 de junho, um dia após a condenação definitiva no Brasil, e que declarou reiteradas vezes que não confia na Justiça brasileira e considera injusta a condenação.
Juízes também citaram que a parlamentar foi encontrada escondida em Roma. E ressaltam que ela havia afirmado à imprensa italiana que mudaria de casa para não ser descoberta.
Defesa disse que iria recorrer. O advogado italiano Pieremilio Sammarco afirmou ao UOL em agosto que apelaria à instância máxima da Justiça local.
Decisão ocorreu após três audiências com Zambelli e a análise do laudo de saúde. Na audiência de 28 de agosto, a perita do tribunal, Edy Febi, falou por videochamada que não existe incompatibilidade entre a condição de saúde de Zambelli e a permanência na prisão.
Colegiado considera que não se pode hoje acolher o pedido de liberdade apresentado pela interessada [Zambelli], pois a eventual aplicação de uma medida mais branda em relação à custódia em prisão não permitiria conter o perigo de que a pessoa possa subtrair-se ao presente procedimento de extradição.
Trecho da decisão assinada por três magistrados italianos
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.