Flávio, Damares e aliados chegam à Itália para visita a Zambelli em prisão

Está previsto também um encontro amanhã, organizado por bolsonaristas que vivem na Itália e nos Estados Unidos. No hotel estão reunidos apoiadores do ex-presidente que moram na Suíça e França. Eles ajudaram na organização do evento.

A viagem será custeada com recursos próprios dos senadores, afirmou a equipe de Girão. Segundo a assessoria dos parlamentares, as despesas de deslocamento e estadia serão "integralmente" pagas pelo grupo.

Grupo está hospedado em um hotel quatro estrelas superior. O Cardo Hotel, localizado no bairro EUR, próximo ao local do congresso que acontecerá amanhã, tem diárias que variam de 300 a 1000 euros. O bairro fica a cerca de 20 km da penitenciária.

Zambelli fugiu do Brasil após ser condenada a dez anos de prisão pelo STF. Por unanimidade (5 a 0), a Primeira Turma do Supremo condenou a deputada e o hacker Walter Delgatti Neto pelos crimes de invasão de dispositivo informático e falsidade ideológica.

Justiça italiana apontou risco de fuga de Zambelli

A Justiça italiana negou recurso da parlamentar, presa desde 29 de julho. Advogados pediram para que Zambelli aguardasse o processo de extradição para o Brasil em liberdade ou em prisão domiciliar.