Ivan Valente: Motta pode pautar IR, mas não será votado antes da anistia

Olhando a barbárie que vivemos no Congresso essa semana, eu pergunto: há aquela frase de 'o Brasil não é para amadores'; e o Congresso Nacional, é para quem? Porque o cidadão, que trabalha e quer que o Congresso represente o povo, vê aquelas votações para blindar deputado de qualquer crime comum.

A imunidade parlamentar já está lá contemplada por opiniões e votos. Agora se trata de assassinato, corrupção, racismo, fraude de emenda parlamentar, pedofilia, qualquer crime. Eles querem aliciar e determinar se abrem, quando abrem e quem julga. É um tapa na cara do Judiciário brasileiro? É a mancomunação de um projeto entre o centrão e a extrema direita no nosso país para criar uma ideia de que o parlamento na divisão de poderes é o centro.

Motta é hoje uma figura desmoralizada. É um lacaio do Lira e do Eduardo Cunha, que está nos bastidores. Tudo que eles arrumaram essa semana tiraram do bolso do colete da gestão Cunha. Essa questão do interstício que eles perderam no voto secreto é através de uma picaretagem que se criou jurisprudência. Essa aliança entre centrão e extrema direita é perversa, combinada. E ela, na verdade, hostiliza o Supremo Tribunal Federal. Ivan Valente, deputado federal (PSOL-SP)

