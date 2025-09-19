Lula recebe Sabino após ultimato do União Brasil para deixar ministério

A decisão do partido foi influenciada após denúncias contra Rueda. A reportagem do UOL com o ICL (Instituto Conhecimento Liberta) mostra as acusações feitas por um piloto de que o chefe da sigla é dono de aviões operados pelo PCC (Primeiro Comando da Capital). Rueda nega a acusação.

Integrantes do União enxergam influência do Planalto nas acusações. Em nota, o partido disse que causa "estranheza que essas inverdades venham a público" poucos dias após o a Federação União Brasil - PP determinar o afastamento de seus filiados dos cargos do governo. O bloco é uma das maiores forças no Congresso.

Tal 'coincidência' reforça a percepção de uso político da estrutura estatal visando desgastar a imagem da nossa principal liderança e, por consequência, enfraquecer o posicionamento de um partido que adotou posição contrária ao atual governo.

Trecho da nota divulgada pelo União Brasil

A Federação PP e União Brasil anunciou o desembarque do governo durante o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no STF (Supremo Tribunal Federal). Além de Sabino, a decisão atinge o ministro do Esporte, André Fufuca (PP-MA).

Aliados afirmam que Sabino tem resistindo à pressão. Pressionado há um tempo pela bancada na Câmara dos Deputados e por Rueda, havia uma esperança de que conseguisse levar a situação até o início do ano que vem, quando a descompatibilização é obrigatória para quem quer concorrer a outro cargo.

Sabino quer disputar o Senado e esperava ter o apoio de Lula. Além de também ter como positivo um apoio do presidente nas eleições do ano que vem —mesmo que ele não esteja com o governador Helder Barbalho (MDB), aliado de Lula—, ele é ainda um dos ministros mais participativos para a COP30, a ser realizada em Belém em novembro.