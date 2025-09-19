Assine UOL
O que muda nas regras para cobertura fora do rol da ANS após decisão do STF

Ana Paula Bimbati
Do UOL, em São Paulo
Atualizada em
Procedimentos fora do rol da ANS devem atender cinco critérios após decisão do STF
Procedimentos fora do rol da ANS devem atender cinco critérios após decisão do STF Imagem: iStock

O STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu ontem que os planos de saúde são obrigados a cobrir procedimentos fora do rol da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar). Para isso, entretanto, uma nova série de critérios devem ser preenchidos, conforme decisão da corte.

O que aconteceu

O procedimento agora deve atender a cinco critérios para obrigar o plano a cobrir um procedimento fora do rol da ANS. Antes da decisão do STF, era necessário apenas a comprovação científica ou que o tratamento solicitado fosse reconhecido por alguma agência internacional.

Os critérios definidos pelo STF são:

  • o tratamento deve ser prescrito por médico ou odontólogo assistentes;
  • não pode ter sido expressamente negado pela ANS nem estar pendente de análise para sua inclusão no rol;
  • não deve ter alternativa terapêutica adequada no rol da ANS;
  • deve ter comprovação científica de eficácia e segurança;
  • deve ter registro na Anvisa.
O STF também definiu que procedimentos que estão fora do rol da ANS não podem ser concedidos por decisões judiciais. Os pacientes só conseguirão uma ordem dos tribunais, caso consigam comprovar a negativa do plano de saúde por demora injustificável ou omissão das operadoras na autorização do pedido. Depois disso, o paciente precisa oficiar a agência para que a ANS avalie a "possibilidade de inclusão do tratamento no rol de cobertura obrigatória".

O placar no STF ficou 7 a 4. A maioria dos ministros seguiu o relator do caso, Luís Roberto Barroso, que entendeu que a regra atual gera incerteza regulatória. Kassio Nunes Marques, Cristiano Zanin, André Mendonça, Luiz Fux, Dias Toffoli e Gilmar Mendes seguiram o voto de Barroso. O ministro Flávio Dino abriu a divergência, seguido por Luiz Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Cármen Lúcia.

A corte manteve o rol exemplificativo, que funciona como uma referência e admite a cobertura de procedimentos não listados pela ANS. A lei de 2022 havia acabado com o rol taxativo, que é o mais restrito. A mudança do Supremo atinge milhões de pacientes e foi criticada por entidades como o Idec (Instituto de Defesa do Consumidor).

Para o instituto, o STF "aprofunda assimetrias entre usuários e operadoras". Em nota, o Idec afirmou que a decisão desconsiderou "dados que comprovam que a saúde suplementar não passa por crise sistêmica". "Ao final desse julgamento, o direito dos consumidores foi atropelado, porque uma das poucas leis exigidas por nós, consumidores e aprovadas pelo Congresso, acabou sendo praticamente revogada", disse Igor Britto, diretor executivo do Idec.

O diretor-presidente da ANS disse que a decisão do Supremo é "equilibrada". "Além de garantir o direito do consumidor de forma coerente, reafirma a importância da saúde baseada em evidências, da capacidade institucional da agência reguladora e racionalidade decisória", afirmou Wadih Damous.

