O que muda nas regras para cobertura fora do rol da ANS após decisão do STF

o tratamento deve ser prescrito por médico ou odontólogo assistentes;

não pode ter sido expressamente negado pela ANS nem estar pendente de análise para sua inclusão no rol;

não deve ter alternativa terapêutica adequada no rol da ANS;

deve ter comprovação científica de eficácia e segurança;

deve ter registro na Anvisa.

O STF também definiu que procedimentos que estão fora do rol da ANS não podem ser concedidos por decisões judiciais. Os pacientes só conseguirão uma ordem dos tribunais, caso consigam comprovar a negativa do plano de saúde por demora injustificável ou omissão das operadoras na autorização do pedido. Depois disso, o paciente precisa oficiar a agência para que a ANS avalie a "possibilidade de inclusão do tratamento no rol de cobertura obrigatória".

O placar no STF ficou 7 a 4. A maioria dos ministros seguiu o relator do caso, Luís Roberto Barroso, que entendeu que a regra atual gera incerteza regulatória. Kassio Nunes Marques, Cristiano Zanin, André Mendonça, Luiz Fux, Dias Toffoli e Gilmar Mendes seguiram o voto de Barroso. O ministro Flávio Dino abriu a divergência, seguido por Luiz Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Cármen Lúcia.

A corte manteve o rol exemplificativo, que funciona como uma referência e admite a cobertura de procedimentos não listados pela ANS. A lei de 2022 havia acabado com o rol taxativo, que é o mais restrito. A mudança do Supremo atinge milhões de pacientes e foi criticada por entidades como o Idec (Instituto de Defesa do Consumidor).

Para o instituto, o STF "aprofunda assimetrias entre usuários e operadoras". Em nota, o Idec afirmou que a decisão desconsiderou "dados que comprovam que a saúde suplementar não passa por crise sistêmica". "Ao final desse julgamento, o direito dos consumidores foi atropelado, porque uma das poucas leis exigidas por nós, consumidores e aprovadas pelo Congresso, acabou sendo praticamente revogada", disse Igor Britto, diretor executivo do Idec.

O diretor-presidente da ANS disse que a decisão do Supremo é "equilibrada". "Além de garantir o direito do consumidor de forma coerente, reafirma a importância da saúde baseada em evidências, da capacidade institucional da agência reguladora e racionalidade decisória", afirmou Wadih Damous.