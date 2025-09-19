'Reprovável', 'inconstitucional': juristas analisam a PEC da Blindagem

Há um retrocesso em relação à transparência, até porque a decisão é por um voto secreto, o que me parece absolutamente inconstitucional na medida em que a própria Constituição tem como um dos seus princípios básicos a ideia da publicidade dos atos, e aqui a gente está falando do próprio controle da população dos atos do Parlamento, ou seja, é fundamental que o eleitor saiba como votou o seu representante. Tudo isso viola, em algum sentido, a separação de Poderes na medida em que você está tirando a possibilidade, em forte medida, de controle pelo judiciário de atos praticados pelo parlamento.

Wilton Gomes - Doutor em Direito Público pela USP

A chamada PEC da Blindagem ultrapassa, e muito, os limites da sadia e razoável proteção à função parlamentar. Traz um aumento significativo e desproporcional das imunidades parlamentares, fortalecendo o corporativismo e a impunidade. O objetivo e a finalidade da imunidade parlamentar deixam de ser a preservação da independência da importante função do deputado ou senador e passam a se tornar um instrumento para inviabilizar ou dificultar o processamento, em especial criminal, desses agentes políticos.

O que se busca com esta PEC está longe de ser a independência parlamentar; pretende-se, sim, assegurar a não responsabilização criminal pelos seus atos. Nestes termos, não há dúvidas de que a PEC da Blindagem, se aprovada, será julgada inconstitucional, pois viola sim os princípios da separação dos Poderes, isonomia e razoabilidade.

Com relação ao tema da Separação dos Poderes, inúmeras legislações também já foram consideradas inconstitucionais, por exemplo, em razão de vício de iniciativa. Da mesma forma, importante verificar que, em 1990, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional dispositivos da Constituição do Estado do Rio de Janeiro que ampliavam os poderes e prerrogativas dos parlamentares estaduais no processo de intervenção estadual, face a violação ao princípio da separação de Poderes.

Antônio Carlos de Freitas Jr., doutor em Direito Constitucional pela USP