'Sou ministro do Brasil, condições dos EUA são inaceitáveis', diz Padilha

Restrições não são contra ele, mas contra o "ministro da Saúde do Brasil", criticou Padilha. "Essas restrições, na prática, impedem duas participações muito efetivas. Primeiro, na Assembleia Geral da OPAS, que acontece em Washington, logo depois da ONU. O Brasil ia anunciar mais um apoio financeiro ao fundo rotatório da OPAS para compra de vacinas e medicamentos para o câncer, que iam baratear aqui no Brasil e no conjunto das Américas. Também impedem participação em reuniões fora da estrutura da assembleia da ONU."

O governo brasileiro tentou ampliar a zona pela qual Padilha poderia circular, para permitir que ele fizesse a viagem. Mas o governo ficou sem respostas por parte dos EUA, segundo o colunista do UOL Jamil Chade.

Condições iguais às das delegações de Cuba ou diplomatas de Havana. As condições que o governo de Donald Trump estabeleceu para Padilha são as mesmas que a Casa Branca impõe para as delegações de Cuba que queiram ir à Assembleia Geral da ONU ou mesmo diplomatas de Havana sediados em Washington.

Os cubanos sofrem uma restrição do perímetro de circulação. Podem estar nas regiões onde ficam os diferentes prédios das Nações Unidas e a missão dos países. Outros países considerados "inimigos" também sofrem com a mesma regra, entre eles, venezuelanos e iranianos.

Algumas restrições sempre existiram para os diplomatas cubanos, mas foram ampliadas ainda no primeiro governo de Donald Trump. A partir de 2019, a zona de circulação para essas autoridades foi reduzida.