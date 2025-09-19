STF tem maioria para negar apelo de candidato mais rico da eleição de 2024

Ainda faltam os votos de quatro ministros: Nunes Marques, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Luiz Fux. Como o julgamento acontece no plenário virtual da Corte, eles têm até 23h59 de hoje para depositar os votos no sistema.

Barroso já havia rejeitado o pedido de Pinheiro no final de agosto. A defesa recorreu, e o ministro levou o caso para o plenário virtual do STF decidir.

Por que empresário foi preso?

Justiça boliviana pediu prisão de Pinheiro por acusação de estelionato, que o empresário contesta. Ele foi preso na Espanha após o governo da Bolívia incluir o nome na lista vermelha da Interpol.

Agricultores teriam pago US$ 684 mil (quase R$ 3,7 milhões) a Pinheiro, mas as máquinas que ele comercializou nunca chegaram. Segundo o jornal boliviano El País, Pinheiro foi a Bermejo, no sul da Bolívia, na fronteira com a Argentina, e se apresentou a produtores de cana-de-açúcar como fornecedor de máquinas especializadas para a construção de uma usina na cidade.

Defesa do brasileiro falou em "desacerto comercial" e disse que há uma "utilização da máquina do Judiciário da Bolívia, no intuito de cobrar a suposta dívida". O advogado de Pinheiro disse ainda que não há denúncia ou sentença contra o cliente dele, apenas o pedido de prisão cautelar.