Política

STF tem maioria para negar apelo de candidato mais rico da eleição de 2024

Do UOL, em São Paulo
Empresário João Pinheiro, candidato mais rico das eleições de 2024
Empresário João Pinheiro, candidato mais rico das eleições de 2024 Imagem: Reprodução/Instagram

O STF tem maioria (7 votos a 0) para rejeitar o apelo do empresário João Pinheiro, preso na Espanha em maio deste ano, acusado de estelionato. Ele ficou conhecido como o candidato mais rico do Brasil nas eleições de 2024.

O que aconteceu

Relator do caso, o ministro presidente, Luís Roberto Barroso, argumentou que o STF não tem competência para interferir. Ele justificou que, para caber habeas corpus, o pedido de prisão precisaria vir de autoridades brasileiras ou ser homologado pela Justiça nacional, o que não é o caso.

Seis ministros acompanharam Barroso: Cristiano Zanin, Cármen Lúcia, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, André Mendonça e Edson Fachin.

Ainda faltam os votos de quatro ministros: Nunes Marques, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Luiz Fux. Como o julgamento acontece no plenário virtual da Corte, eles têm até 23h59 de hoje para depositar os votos no sistema.

Barroso já havia rejeitado o pedido de Pinheiro no final de agosto. A defesa recorreu, e o ministro levou o caso para o plenário virtual do STF decidir.

Por que empresário foi preso?

Justiça boliviana pediu prisão de Pinheiro por acusação de estelionato, que o empresário contesta. Ele foi preso na Espanha após o governo da Bolívia incluir o nome na lista vermelha da Interpol.

Agricultores teriam pago US$ 684 mil (quase R$ 3,7 milhões) a Pinheiro, mas as máquinas que ele comercializou nunca chegaram. Segundo o jornal boliviano El País, Pinheiro foi a Bermejo, no sul da Bolívia, na fronteira com a Argentina, e se apresentou a produtores de cana-de-açúcar como fornecedor de máquinas especializadas para a construção de uma usina na cidade.

Defesa do brasileiro falou em "desacerto comercial" e disse que há uma "utilização da máquina do Judiciário da Bolívia, no intuito de cobrar a suposta dívida". O advogado de Pinheiro disse ainda que não há denúncia ou sentença contra o cliente dele, apenas o pedido de prisão cautelar.

Empresário ganhou notoriedade em 2024, ao concorrer à prefeitura de Marília, no interior paulista e declarar bens no total de R$ 2,8 bilhões. Ficou conhecido na ocasião como o candidato mais rico em todo o país naquela eleição. O dinheiro viria principalmente de empresas no ramo de açúcar e agropecuária, segundo a declaração dele à Justiça eleitoral.

Ele ficou em quinto lugar na corrida, com 3.397 votos (3%). O vencedor foi Vinicius Camarinha (PSDB).

