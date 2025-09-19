Zanin, Moraes e Gilmar votam para que só STF autorize buscas no Congresso

Os ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes votaram a favor de uma ação que prevê que só a corte possa autorizar ações de busca e apreensão nas dependências do Congresso e em apartamentos funcionais dos parlamentares.

O que aconteceu

O julgamento começou hoje, no plenário virtual. Relator do processo, Zanin afirmou que, ainda que a investigação não tenha um deputado ou senador como alvo direto, a busca e apreensão dentro do Congresso repercute sobre o desempenho da atividade parlamentar. Sendo assim, a competência seria do STF.

Gilmar e Moraes acompanharam o relator. Os outros oito ministros têm até o dia 26 de setembro para votar.