Como Paulinho da Força foi de derrotado em 2022 a relator do PL da Anistia

"Ele vai ser o balde d'água que apagará incêndio", crê Mayra Goulart. Para a professora de ciência política da UFRJ, a tensão entre Bolsonaro e o STF cria "uma paralisia" que dificulta a costura de alianças locais pelo centrão para 2026. Ela afirma que os esforços de Paulinho serão para desfazer esse cenário.

Deputado assumiu vaga após ex-aliado ser cassado. Em 2023, o TSE deu ganho de causa ao Solidariedade numa ação movida contra Marcelo Lima (PSB-SP). Eleito deputado pela primeira legenda, ele trocou de sigla em seguida — o que configurou infidelidade partidária e abriu caminho para Paulinho, então suplente.

Paulinho precisou reverter decisão judicial para ser candidato em 2022. À época, o TRE de São Paulo indeferiu seu registro por conta de uma condenação por lavagem de dinheiro e outros crimes dois anos antes. Mas o STF entendeu que, como ainda cabiam recursos no caso, ele poderia disputar vaga no Congresso.

Procurado, o parlamentar não retornou os contatos da reportagem. Em março do ano passado, uma nova decisão do STF absolveu Paulinho em definitivo dos crimes pelos quais havia sido condenado em 2020, na Ação Penal 965. O caso envolvia supostos desvios de recursos do BNDES por parte do deputado entre 2007 e 2008.

Um político em zigue-zague

Paulinho já apoiou de Lula a Temer. Afiliado ao PT entre 1980 e 1982, o então presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo passou pelo PPS em 2002 e esteve no PDT até 2013, quando ajudou a fundar o Solidariedade. Votou pelo impeachment de Dilma em 2016 e contra investigações com foco em Temer em 2017.