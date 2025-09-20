Em Roma, Flávio Bolsonaro chama PEC da Blindagem de PEC da 'Sobrevivência'

As votações são influenciadas por pressão de políticos do Supremo. (...) A partir do momento que o ministro do Supremo abre um processo contra parlamentares por nada, está colocando atrás das grades parlamentares por nada. Me parece o único instrumento razoável que tem sobrevivência do Poder Legislativo. Essa PEC, para mim, é a PEC da sobrevivência, não a PEC da impunidade

Flávio Bolsonaro, senador

Filho do ex-presidente também se mostrou confiante na aprovação de uma anistia "ampla, geral e irrestrita". "Quando eu voltar para o Brasil, eu vou conversar com ele [relator Paulinho da Força (Solidariedade-SP)] para explicar que as pessoas não têm que ter redução de pena. Simplesmente porque as pessoas estão sendo acusadas de crimes que elas não cometeram."

Já Magno Malta conduziu uma oração de cerca de cinco minutos e falou que o Brasil e o mundo enfrentam "um momento difícil". Ele criticou o que classificou como uma tentativa de o Estado ocupar o lugar de Deus: "Controlando a vida, a morte, as liberdades e as punições". Ele agradeceu a Deus pelas famílias e pelo Brasil, mas lamentou o que chamou de "perda da democracia".

O deputado federal Eduardo Bolsonaro também participou do evento por meio de uma vídeochamada na parte da tarde. Sua fala foi de cerca de 15 minutos, e afiada. Disse que Moraes, ao bloquear suas contas correntes e as de sua esposa, "está induzindo os seus filhos à inanição". "Se coloque no lugar dos meus filhos. Você vai congelar as contas bancárias do pai e da mãe. Como é que os filhos pequenos desse casal vai sobreviver?", questionou.

Eduardo disse ainda que, só nesta semana, foram abertos três novos inquéritos contra ele. "Vocês acham que é porque eu sou corrupto? Porque estou envolvido com o PCC? Porque assassinei alguém? Não."

O evento ocorreu no Hotel dei Congressi, no bairro EUR, em Roma, com uma programação marcada por atrasos, mudanças de última hora e problemas técnicos. Segundo os organizadores, havia 130 inscritos, embora a sala tivesse capacidade para 150 pessoas, e pouco mais da metade compareceu.