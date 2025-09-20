Ronilso: Debate sobre possível punição a Eduardo Bolsonaro precisa avançar

O debate sobre as possíveis punições pela atuação do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) nos Estados Unidos precisa caminhar rápido no Congresso, avalia o colunista Ronilso Pacheco no UOL News, do Canal UOL. Para o colunista, o parlamentar ataca a soberania nacional e trata as sanções dos EUA como uma arma que ele teria o poder de usar a todo momento.

Na noite de sexta-feira (19), Eduardo insinuou que o deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP), que foi indicado para relator do "PL da dosimetria", poderia ser alvo de sanções dos Estados Unidos.