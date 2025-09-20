Nunes cancela contrato com empresa após funcionário criticar Charles Kirk

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, decidiu rescindir o contrato com a organização social que administra o Complexo Theatro Municipal, após a empresa se negar a demitir um funcionário que criticou o influenciador trumpista assassinado Charles Kirk.

O que aconteceu

Nunes pediu à PGM (Procuradoria-Geral do Município) a rescisão do contrato com a Sustenidos. Em nota, a prefeitura informou que "conduz o processo de rescisão do contrato com a atual gestora em conformidade com a legislação e as normas administrativas". O comunicado afirmou também que a prefeitura recebeu ofício do TCM (Tribunal de Contas do Município) dando prazo de 48 horas para informar sobre abertura de chamamento público para contratar a nova organização social que irá gerir o complexo.

Rescisão de contrato veio após funcionário da Sustenidos compartilhar no Instagram post que chamava Kirk de "nazista". Pedro Guida atua como gestor de elenco da empresa, e a publicação feita por ele viralizou.