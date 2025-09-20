Assine UOL
Nunes cancela contrato com empresa após funcionário criticar Charles Kirk

Do UOL, em São Paulo
Prefeito Ricardo Nunes pediu rescisão de contrato com empresa que manteve funcionário que fez críticas a Charles Kirk. Imagem: Edson Lopes Jr./Secom

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, decidiu rescindir o contrato com a organização social que administra o Complexo Theatro Municipal, após a empresa se negar a demitir um funcionário que criticou o influenciador trumpista assassinado Charles Kirk.

O que aconteceu

Nunes pediu à PGM (Procuradoria-Geral do Município) a rescisão do contrato com a Sustenidos. Em nota, a prefeitura informou que "conduz o processo de rescisão do contrato com a atual gestora em conformidade com a legislação e as normas administrativas". O comunicado afirmou também que a prefeitura recebeu ofício do TCM (Tribunal de Contas do Município) dando prazo de 48 horas para informar sobre abertura de chamamento público para contratar a nova organização social que irá gerir o complexo.

Rescisão de contrato veio após funcionário da Sustenidos compartilhar no Instagram post que chamava Kirk de "nazista". Pedro Guida atua como gestor de elenco da empresa, e a publicação feita por ele viralizou.

Post gerou ira de políticos bolsonaristas, que passaram a pressionar pela extinção do contrato. O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) entrou em contato com Nunes para pedir providências contra a empresa. Na Câmara Municipal, um grupo de 26 vereadores, capitaneado pelo vereador Adrilles Jorge (União Brasil), enviou um ofício a Nunes pedindo a imediata a rescisão do contrato da Sustenidos com o Executivo.

A Sustenidos vinha resistindo a demitir Guida. A Fundação Theatro Municipal afirmou, na quinta-feira, ter sido surpreendida com o gesto do funcionário e que solicitou o seu desligamento.

Kirk foi assassinado no último dia 10, após ser baleado durante evento universitário na cidade de Orem, nos EUA. Ele tinha 31 anos e era ativista conservador, defensor do presidente Donald Trump. Kirk era conhecido por conduzir debates ao ar livre em universidades dos EUA e liderava o grupo de estudantes conservadores Turning Point USA. Tinha também um podcast, além de milhões de seguidores nas redes sociais.

