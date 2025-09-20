'PEC da Blindagem põe crime organizado na política', diz presidente da CCJ

O projeto aprovado na Câmara dos Deputados que blinda parlamentares de serem investigados vai atrair facções criminosas como o PCC para a política, diz o senador Otto Alencar (PSD-BA).

O que aconteceu

Ele é o presidente da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado. O projeto foi encaminhado para ser avaliado na comissão comandada pelo parlamentar. Ele escolheu como relator Alessandro Vieira (MDB-SE), que já se manifestou contra o texto.

Não há data para a discussão começar. Otto Alencar trabalha contra a proposta e disse que a pauta de votações está tomada nas próximas duas semanas. Ele disse que não há pressa na tramitação, apenas preocupação. Se for considerada constitucional na comissão, ela poderia ser votada em plenário.