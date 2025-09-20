Prefeito de cidade da PB filmado com bolsa de dinheiro nega corrupção

O prefeito de Caaporã, na Paraíba, Chico Nazário (União), foi filmado com uma bolsa cheia de dinheiro vivo, que teria sido usado como "caixa 2", às vésperas das eleições municipais de 2024. A gravação foi divulgada nesta semana e o político negou se tratar de corrupção.

O que aconteceu

Chico recebeu cerca de R$ 400 mil em cédulas de R$ 100 e R$ 50 dentro de um objeto parecido com uma bolsa. O dinheiro seria uma doação irregular, sem ser registrado na Justiça Eleitoral, para a campanha de Nazário e seu vice, Carlos Monteiro. A chapa saiu vencedora nas urnas. As informações foram inicialmente divulgadas pelo Jornal da Paraíba e confirmadas pelo UOL.

Dinheiro teria sido entregue ao então candidato pelo consultor financeiro Sandro Trajano de Freitas. Em troca pela doação, Trajano queria carta branca para indicar uma empresa a ser contratada pela prefeitura para realizar o serviço de limpeza do município.