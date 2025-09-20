CPMI do INSS: quem é o advogado-ostentação que negou jurar dizer a verdade

O advogado já publicou um livro de autoajuda. Ele é autor de "Loucura, não. Coragem", com foco em falar sobre comunicação e marketing para profissionais do direito.

Willians já recebeu diversos prêmios de reconhecimento profissional. Entre eles estão: "Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais", "Cidadão Paulistano", "Medalha Quinquagésima Quinta Legislatura - Rio Grande do Sul" e "Congratulações e Aplausos da Câmara - Rio de Janeiro", entre outros.

O advogado também já foi capa da revista "Forbes". A publicação fez um perfil destacando como ele "saiu do zero" e se tornou o maior influenciador de direito do país. Natural de Cianorte (PR) e filho de agricultores, Willians morava, aos 11 anos, em uma casa de madeira sem energia elétrica ou água encanada.

É dono de um dos maiores escritórios de advocacia do país. Segundo o Anuário Análise Advocacia 2023/2024, sua empresa conta com mais de 1.100 advogados e 16 mil clientes ativos, atendidos em todo o Brasil. Também possui 29 filiais na América Latina, Ásia e Europa.

Em entrevista à "Forbes", disse que atua em todos os âmbitos políticos. "Nosso escritório é apolítico no sentido de política partidária. Nós nos relacionamos com todos democraticamente, respeitamos opiniões divergentes e procuramos ter sempre um bom diálogo com todas as esferas do país". Em sua casa, no entanto, a Polícia Federal encontrou um boné do movimento de Donald Trump, o MAGA (Make America Great Again).

Ele também mantém um instituto que leva seu nome, comandado pela esposa, Anne Willians. Criada em 2017, a Fundação Nelson Willians oferece apoio jurídico e garante o direito à cidadania para quem precisa. Segundo o site oficial, já beneficiou mais de 75 mil pessoas.