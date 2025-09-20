Sem citar Bolsonaro, Tarcísio diz que anistia não é impunidade: 'Pacificar'

Governador também disse que anistiar "não é impunidade". "Nós não queremos a impunidade e, sim, a paz dialogada. Temos que torcer para que o relator tenha sabedoria para contemplar pessoas que estão padecendo na cadeia e que não sabiam nem o que estavam fazendo. O Brasil precisa de um caminho de paz".

Aliado de Bolsonaro, Tarcísio tem atuado em prol da aprovação da anistia. O governador chegou a se encontrar com o presidente da Câmara, Hugo Motta, que integra o seu partido, o Republicanos, durante viagem à Brasília.

STF pediu para PGR analisar a articulação feita por Tarcísio. Na terça-feira, o ministro Alexandre de Moraes atendeu pedido do deputado federal Rui Falcão (PT-SP), e instou a Procuradoria-Geral da República a se manifestar sobre a articulação feita pelo governador paulista. Posteriormente, a Corte, se achar necessário, pode abrir inquérito contra Tarcísio.

PL da anistia

Requerimento de urgência foi aprovado nesta semana na Câmara dos Deputados. O projeto de lei concede anistia aos envolvidos nos atos antidemocráticos iniciados em 2022, após a derrota de Bolsonaro, e que culminaram no 8 de janeiro, com a depredação das sedes dos Três Poderes, em Brasília.

O projeto é de autoria do deputado Marcelo Crivella (Republicanos-RJ). Ele anistia todos os que participaram de manifestações com motivação política e eleitoral de 30 de outubro de 2022 até a entrada em vigor da lei. Também vale para quem apoiou os atos com contribuições, doações, apoio logístico, prestação de serviços ou em publicações em mídias sociais e plataformas.