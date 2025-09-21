Maluf, Brazão, Flordelis: Como PEC da Blindagem poderia ter evitado prisões

Parlamentares querem restaurar uma regra derrubada em 2001. Entre 1988 e 2000, período em que essa norma estava em vigor, o Congresso só permitiu a abertura de processo contra um político: o deputado Jabes Rabelo (PTB-RO).

A PEC também dificulta a prisão de congressistas. Atualmente, a lei já prevê que parlamentares não podem ser presos sem autorização do Congresso, salvo em flagrante de crime inafiançável. Com a proposta em discussão, os parlamentares teriam de decidir em até 24 horas sobre a prisão e autorizar ou não a formação de culpa, em votação secreta.

Veja deputados que foram presos e poderiam ter sido protegidos pela PEC da Blindagem:

Natan Donadon (MDB-RO)

Donadon foi preso em 2013 por peculato e formação de quadrilha. Foi acusado de desviar recursos quando ocupava o cargo de diretor financeiro da Assembleia Legislativa de Rondônia e condenado a 13 anos de prisão pelo STF.

Ele foi o primeiro deputado em exercício a ter a prisão decretada pelo STF desde a Constituição de 1988. Donadon recebeu perdão da Corte em 2019, com base em um indulto do ex-presidente Michel Temer (MDB).