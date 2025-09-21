Atos contra anistia e PEC da Blindagem começam a movimentar Rio e SP

Manifestantes se concentram nas ruas em São Paulo e no Rio para protestos hoje à tarde contra a PEC da Blindagem e a anistia aos golpistas.
Na capital carioca, sob calor de 36°C, a expectativa é pelas apresentações de Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque, Djavan e Paulinho da Viola, que devem ocorrer ao longo da tarde.
O que aconteceu
Em São Paulo, manifestantes se concentram em frente ao Masp, na avenida Paulista. O protesto estava marcado para começar às 14h, mas ainda não iniciou.
Alguns manifestantes foram com a camisa da Seleção brasileira, que virou símbolo dos protestos bolsonaristas. É possível ver também pessoas com bandeiras do Brasil nas mãos.
Há também faixas e bandeiras de sindicatos e partidos como PT, PCdoB e PSOL e movimentos sociais. Eles distribuem adesivos de "sem anistia" e leques de papel contra a "PEC da Bandidagem".
Lideranças políticas são esperadas no ato. Nomes como o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) e o presidente nacional do PT, Edinho Silva, confirmaram participação no protesto.
Deputados do PT de SP que votaram a favor da PEC da Blindagem não foram vistos no ato. Os rumores entre organizadores são de que Kiko Celeguim, presidente do partido em São Paulo, Jilmar Tatto e Alfredinho não irão comparecer.
Ato aposta em atrações musicais para incentivar a ida à Paulista. Entre os artistas confirmados estão Leoni, Jotapê e Marina Lima.
Rio de Janeiro
No Rio, movimentação começa a crescer em Copacabana. A mobilização ainda era tímida perto das 14h, horário em que o ato estava marcado para começar —- o público ainda estava a caminho da praia —- mas foi aumentando com o início do ato.
Ato apostou em nomes como Caetano Veloso, Gilberto Gil e Chico Buarque para atrair manifestantes. Ainda estão confirmados nomes como Djavan, Paulinho da Viola, Marina Sena e Os Garotin. Dois trios foram alugados pela organização: um está recebendo políticos que discursam na manifestação e o outro deve receber os artistas.
Manifestantes exibem cartazes e faixas contra a PEC da Blindagem e a anistia aos golpistas de 8 de Janeiro. Há também cartazes que chamam o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), de "inimigo do povo".
É possível ver também bandeiras e camisas de partidos de esquerda, como PT, PSOL e PCdoB. Muita gente foi de vermelho, cor associada a siglas da esquerda, mas também de verde e amarelo, cores quase sempre acompanhadas de adesivos com dizeres como "sem anistia" ou "Brasil soberano".
Protestos em outras capitais
Protestos contra a PEC da Blindagem reuniram milhares de manifestantes em outras capitais e no exterior até o início da tarde de hoje. Salvador, Belo Horizonte, Manaus, Natal, Belém, Brasília e João Pessoa registraram atos. Houve protestos também em Londres e em Berlim.
"Anistia" também é alvo. Milhares de pessoas reclamam ainda da aprovação da urgência do projeto que pretende dar anistia a condenados por tentativa de golpe, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado pelo STF (Supremo Tribunal Federal) a 27 anos e 3 meses de prisão
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.