Atos contra anistia e PEC da Blindagem começam a movimentar Rio e SP

Alguns manifestantes foram com a camisa da Seleção brasileira, que virou símbolo dos protestos bolsonaristas. É possível ver também pessoas com bandeiras do Brasil nas mãos.

Há também faixas e bandeiras de sindicatos e partidos como PT, PCdoB e PSOL e movimentos sociais. Eles distribuem adesivos de "sem anistia" e leques de papel contra a "PEC da Bandidagem".

Lideranças políticas são esperadas no ato. Nomes como o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) e o presidente nacional do PT, Edinho Silva, confirmaram participação no protesto.

Deputados do PT de SP que votaram a favor da PEC da Blindagem não foram vistos no ato. Os rumores entre organizadores são de que Kiko Celeguim, presidente do partido em São Paulo, Jilmar Tatto e Alfredinho não irão comparecer.

Ato aposta em atrações musicais para incentivar a ida à Paulista. Entre os artistas confirmados estão Leoni, Jotapê e Marina Lima.

Rio de Janeiro

No Rio, movimentação começa a crescer em Copacabana. A mobilização ainda era tímida perto das 14h, horário em que o ato estava marcado para começar —- o público ainda estava a caminho da praia —- mas foi aumentando com o início do ato.