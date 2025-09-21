Protestos contra a PEC da Blindagem reúnem manifestantes em várias capitais

Manifestantes gritaram "Fora, Hugo Motta" em ato em João Pessoa. O presidente da Câmara, filiado ao Republicanos, é um dos deputados representantes do estado.

A senadora Eliziane Gama (PSD-MA) compareceu ao ato em São Luís. "Se o Brasil inteiro não tivesse se mobilizado, talvez a PEC prosperasse", disse. "Aqueles que cometem crime têm que estar sujeitos aos rigores da lei brasileira. Não existe casta superior no Brasil."

O projeto aprovado na Câmara terá o senador Alessandro Vieira (MDB-SE) como relator no Senado. Vieira manifestou-se contrário à proposta e afirmou que "o relatório será pela rejeição, demonstrando tecnicamente os enormes prejuízos que essa proposta pode causar aos brasileiros".

Em Brasília, o ato reuniu manifestantes em frente ao Museu da República. O deputado distrital Fábio Félix (PSOL-DF) esteve no local. " A PEC da Bandidagem é uma vergonha nacional", disse em um carro de som. "Essa PEC é para blindar o Congresso Nacional."

Cartazes pediam "sem anistia" e "cassação já" do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). O parlamentar está nos Estados Unidos, onde atua junto a membros do governo de Donald Trump por sanções ao Brasil em troca de uma anistia que beneficie o pai, aliados e condenados por tentativa de golpe.

Em Salvador, a deputada federal Alice Portugal (PCdoB-BA), o ator Wagner Moura e Daniela Mercury compareceram ao ato. A cantora se apresentou com uma bandeira do Brasil, enquanto as pessoas gritavam "sem anistia". "Não aceitamos essa PEC da Impunidade", disse Mercury.