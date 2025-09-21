Esquerda volta a mobilizar população com 'tiro pela culatra' de Hugo Motta

Mesmo com a derrota, esquerda ganhou "presente" com aprovações, afirma o cientista político e professor da FGV (Fundação Getúlio Vargas) Eduardo Grin. "Não que tenha diretamente relação com o governo, mas os temas mobilizaram a população. É uma população que, neste caso, não é bolsonarista, não é apoiadora do centrão, e isso em um momento em que a esquerda estava com muita dificuldade de ir para a rua."

Motta saiu "chamuscado" com a impopularidade das pautas e a previsão de derrubada da PEC da Blindagem no Senado, diz Grin. "Ele tentou recuperar parte do prestígio junto com o centrão e com Bolsonaro nessa PEC. Depois dessas manifestações, a dificuldade que ela já tinha para ser aprovada no Senado ficará ainda maior."

Com as manifestações, Blindagem e anistia foram "tiro pela culatra" de Motta. "Saiu pela culatra, sim. Essa PEC não deve passar. As manifestações na rua também dificultam isso."

Atos mostram que esquerda pode voltar a mobilizar, analisa Grin. "Enquanto o bolsonarismo vem perdendo a capacidade de mobilizar pessoas, parece que a esquerda, agora, com esse ato de hoje, volta a ter condições de fazer grandes manifestações. Portanto, me parece que a esquerda sai com um saldo positivo, porque na opinião pública há uma tendência maior de as pessoas serem contra a anistia."

Manifestantes exibiram cartazes e faixas contra a PEC da Blindagem e a anistia aos golpistas de 8 de Janeiro em ato no Rio. Cartazes chamavam Motta de "inimigo do povo". "Sem anistia e sem perdão, eu quero ver Bolsonaro na prisão", entoaram os presentes.

Gritos de "Fora, Hugo Motta" em ato em João Pessoa. O presidente da Câmara é um dos deputados representantes do estado.