Líder do PL na Câmara insiste em anistia após visita a Bolsonaro

O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), visitou hoje o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no condomínio Solar de Brasília, onde ele cumpre prisão domiciliar. Ao final do encontro, ele insistiu em falar em anistia. O projeto que poderia beneficiar Bolsonaro está em xeque.
O que aconteceu
Sóstenes insistiu em anistia, já rechaçada por relator. "Bolsonaro está muito esperando muito que a gente possa avançar com a questão da anistia. Ele tem muita confiança no trabalho na Câmara e no Senado com relação a isso", afirmou o deputado, ao final da visita.
Ele disse que relator concorda com ele em alguns pontos. "Eu acho que o que a gente precisa é votar a anistia, buscar o melhor texto e anistiar todas as pessoas. Ele concorda comigo de que não cabe ao Congresso Nacional fazer dosimetria. A dosimetria cabe ao Poder Judiciário. Nós poderíamos até, se fosse algum tipo de decisão, que não é o nosso caso neste momento, buscar alterações de pena. É o máximo que o Congresso poderia fazer, mas que não é a nossa intenção fazer esse tipo de debate nesse momento."
Líder do PL diz que vai se encontrar com relator amanhã. Ele disse que a reunião deve contar com parte da bancada do PL para discutir o texto.
Proposta é visitar famílias de presos do 8 de Janeiro. Sóstenes disse que vai convidar Paulinho da Força para essa visita para "sensibilizar o relator". "Eu quero, inicialmente, fazer um apelo ao relator pra que ele possa visitar comigo pelo menos duas famílias de presos políticos. Porque eu acho que o relator é a pessoa que mais precisa ter sensibilidade com essa pauta. Ele tem uma missão de, no meu ponto de vista, fazer justiça que não houve no julgamento. Então ele precisa ter esse contato com pessoas, com famílias de presos políticos."
Líder fala em emendar texto, mas não abrir mão de anistia. O deputado disse que "se não passar a anistia, a gente pode emendar o projeto dele", mas "não vamos abrir mão de anistia", citando que descarta obstruir as votações porque estão em um momento de "construir caminhos de solução" com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB).
Relator muda de anistia para dosimetria. O projeto teve a urgência aprovada no plenário da Câmara na semana passada, mas, com Paulinho da Força (Solidariedade-SP) como relator, já tem seu cerne modificado para não atender aos interesses dos bolsonaristas. Na semana passada, ele disse ser "impossível" aprovar uma anistia "ampla, geral e irrestrita", como é defendida por apoiadores do ex-presidente.
Moraes autorizou visita na semana passada. Sóstenes antecipou o encontro para tratar com Bolsonaro do encaminhamento do projeto da anistia.
Mudança no texto vai adiar a discussão, diz Sóstenes. O deputado falou ao UOL que a iniciativa de Paulinho da Força, de mudar o projeto para uma redução de penas, vai estender a discussão para outubro. "Do jeito que está sendo feito, vai demorar duas ou talvez três semanas para chegar ao texto ideal", disse Sóstenes à colunista Letícia Casado.
Paulinho da Força quer levar o texto aos interesses do centrão. O objetivo, afirma, é "pacificar o país" com a formulação de um texto que reduza a pena dos condenados pelo 8 de Janeiro, sem conceder anistia, em uma tentativa de agradar a diferentes grupos políticos. Ele tem dito que a meta é votar o projeto nesta semana para liberar a pauta da Câmara para outros temas.
PL quer nome de Bolsonaro liberado para concorrer em 2026. O intuito é liberar o ex-presidente da condenação e anular a inelegibilidade imposta pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para que ele possa concorrer às eleições presidenciais em 2026. Já o centrão indica apoio a Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo, como um nome que uniria a direita.
Bolsonaro pediu esforço para derrubar qualquer "anistia light". A informação é do deputado Sanderson (PL-RS), que esteve com o ex-presidente na semana passada. Segundo o deputado, caso as demandas da oposição não sejam atendidas, a orientação é apresentar outro texto.
