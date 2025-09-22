Líder do PL na Câmara insiste em anistia após visita a Bolsonaro

Líder do PL diz que vai se encontrar com relator amanhã. Ele disse que a reunião deve contar com parte da bancada do PL para discutir o texto.

Proposta é visitar famílias de presos do 8 de Janeiro. Sóstenes disse que vai convidar Paulinho da Força para essa visita para "sensibilizar o relator". "Eu quero, inicialmente, fazer um apelo ao relator pra que ele possa visitar comigo pelo menos duas famílias de presos políticos. Porque eu acho que o relator é a pessoa que mais precisa ter sensibilidade com essa pauta. Ele tem uma missão de, no meu ponto de vista, fazer justiça que não houve no julgamento. Então ele precisa ter esse contato com pessoas, com famílias de presos políticos."

Líder fala em emendar texto, mas não abrir mão de anistia. O deputado disse que "se não passar a anistia, a gente pode emendar o projeto dele", mas "não vamos abrir mão de anistia", citando que descarta obstruir as votações porque estão em um momento de "construir caminhos de solução" com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB).

Relator muda de anistia para dosimetria. O projeto teve a urgência aprovada no plenário da Câmara na semana passada, mas, com Paulinho da Força (Solidariedade-SP) como relator, já tem seu cerne modificado para não atender aos interesses dos bolsonaristas. Na semana passada, ele disse ser "impossível" aprovar uma anistia "ampla, geral e irrestrita", como é defendida por apoiadores do ex-presidente.

Moraes autorizou visita na semana passada. Sóstenes antecipou o encontro para tratar com Bolsonaro do encaminhamento do projeto da anistia.

Mudança no texto vai adiar a discussão, diz Sóstenes. O deputado falou ao UOL que a iniciativa de Paulinho da Força, de mudar o projeto para uma redução de penas, vai estender a discussão para outubro. "Do jeito que está sendo feito, vai demorar duas ou talvez três semanas para chegar ao texto ideal", disse Sóstenes à colunista Letícia Casado.