Com Kassab, Ratinho Jr. cutuca Lula: 'Quem toca o Brasil são governadores'

Com elogios e conselhos para sua pré-candidatura ao Planalto, o governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), disse hoje que quem toca o Brasil, "na verdade", são os governadores.
O que aconteceu
Ratinho Jr. disse que país vive "melhor safra de governadores". "Hoje, o Brasil, na verdade, quem está tocando de forma organizada e planejada o Brasil são os governadores", afirmou em evento na ACSP (Associação Comercial de São Paulo).
Segundo o governador, são poucos os estados dependentes do governo federal. As críticas indiretas ao governo Lula (PT) foram feitas ao lado do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab. O partido tem ministérios na Esplanada.
Kassab fez uma fala breve e também mirou 2026. "Que possamos, efetivamente, ter o comando do nosso país", afirmou o presidente do PSD.
Durante o evento, Ratinho foi elogiado pelos participantes e recebeu conselhos. O ex-governador do Espírito Santo Paulo Hartung o aconselhou a rodar o país, "porque os brasileiros precisam conhecer seus novos líderes".
O governador do Paraná foi citado como "alternativa à polarização". O coordenador-adjunto do conselho político e social da ACSP, Jorge Bornhausen, disse acreditar que Ratinho "será o homem da transformação do Brasil".
Ratinho Jr. apresentou uma série de números do Paraná. O governador mostrou investimentos feitos por sua gestão, incluindo comparações com outros estados como São Paulo —Tarcísio de Freitas (Republicanos) é um dos cotados para candidatura do Planalto.
Nós temos bons governadores no Nordeste, temos bons governadores no Norte do Brasil, no Centro-Oeste, no Sudeste e no Sul. Hoje, o Brasil, na verdade, quem está tocando de forma organizada e planejada o Brasil são os governadores. Você vai ver poucos estados dependentes do governo federal hoje.
Ratinho Jr., governador do Paraná
PEC da Blindagem
Ratinho disse que a votação da PEC da Blindagem foi votada "meio no afogadilho". Segundo o governador, não dá para oferecer segurança jurídica em uma área e "abrir um flanco" para que políticos não sejam expostos à Justiça. "A sociedade, por muito tempo, lutou para acabar com o foro privilegiado e o que estamos vendo hoje é uma medida que muda toda a lógica que a sociedade defende há tantos anos", afirmou.
O governador do Paraná ponderou, entretanto, que o Congresso não pode ser "reativo a rede social". Para Ratinho Jr., a Câmara e o Senado devem trabalhar dentro de um "timing" para o Brasil. Ele negou que as manifestações de ontem em diferentes capitais sejam uma resposta da sociedade para essa insatisfação e classificou os atos como "políticos e partidários, como tem de um lado, tem do outro também".
O pré-candidato ao Planalto evitou dizer qual anistia defende que seja aprovada. "O Congresso tem que estudar a melhor alternativa", afirmou, acrescentando que o perdão aos condenados por atos golpistas irá pacificar o país. Questionado se o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deve ser incluído, ele disse que se for pacificar o país "colocar atores políticos", concorda.
A anistia é uma solução política. O Supremo faz uma decisão jurídica, apesar de a gente ter visto muita política também em algumas metodologias do Supremo. Mas o Congresso faz uma análise política do processo. E o Congresso tem que se dedicar a isso. Não é a hora agora de achar certo e errado, é achar a pacificação do país.
O Brasil está gastando muita energia já há alguns anos com esse tipo de pauta e isso não está colocando comida na mesa da dona Maria, não está melhorando o transporte público, não está melhorando a educação, não está fazendo o país atrair investimento. E o país tem que andar para frente, não pode ficar olhando o retrovisor.
Ratinho Jr., governador do Paraná
