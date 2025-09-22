Com Kassab, Ratinho Jr. cutuca Lula: 'Quem toca o Brasil são governadores'

Kassab fez uma fala breve e também mirou 2026. "Que possamos, efetivamente, ter o comando do nosso país", afirmou o presidente do PSD.

Durante o evento, Ratinho foi elogiado pelos participantes e recebeu conselhos. O ex-governador do Espírito Santo Paulo Hartung o aconselhou a rodar o país, "porque os brasileiros precisam conhecer seus novos líderes".

O governador do Paraná foi citado como "alternativa à polarização". O coordenador-adjunto do conselho político e social da ACSP, Jorge Bornhausen, disse acreditar que Ratinho "será o homem da transformação do Brasil".

Ratinho Jr. apresentou uma série de números do Paraná. O governador mostrou investimentos feitos por sua gestão, incluindo comparações com outros estados como São Paulo —Tarcísio de Freitas (Republicanos) é um dos cotados para candidatura do Planalto.

Nós temos bons governadores no Nordeste, temos bons governadores no Norte do Brasil, no Centro-Oeste, no Sudeste e no Sul. Hoje, o Brasil, na verdade, quem está tocando de forma organizada e planejada o Brasil são os governadores. Você vai ver poucos estados dependentes do governo federal hoje.

Ratinho Jr., governador do Paraná

PEC da Blindagem

Ratinho disse que a votação da PEC da Blindagem foi votada "meio no afogadilho". Segundo o governador, não dá para oferecer segurança jurídica em uma área e "abrir um flanco" para que políticos não sejam expostos à Justiça. "A sociedade, por muito tempo, lutou para acabar com o foro privilegiado e o que estamos vendo hoje é uma medida que muda toda a lógica que a sociedade defende há tantos anos", afirmou.