Com PEC da Blindagem em xeque no Senado, Ciro Nogueira fala em alternativa

Com o risco de o Senado derrubar a PEC da Blindagem, o senador Ciro Nogueira (PP-PI) afirmou hoje que pretende apresentar um texto alternativo para a proposta.
O que aconteceu
Nogueira disse que veto do Senado seria "soberano", mas que vai apresentar um substitutivo para limitar a PEC aos "crimes de opinião". O texto alternativo seria menos abrangente do que o aprovado pela Câmara, que não fixa um conjunto específico de crimes pelos quais deputados e senadores só poderiam ser investigados se houver autorização do Congresso.
Minha proposta é apresentar um substitutivo garantindo que essa prerrogativa seja assegurada apenas para os crimes de opinião. Isso fortalece o Parlamento, a Democracia e a liberdade de expressão. Minha intenção é apenas colaborar para esse debate. Democracias fortes são as que têm Parlamentos fortes. Nada mais da essência do Parlamento do que a livre manifestação do pensamento, seja qual for a orientação política.
Ciro Nogueira, em publicação no X (antigo Twitter)
Senador é presidente nacional do PP, partido do centrão, e aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), de quem foi ministro. O centrão esteve na linha de frente das articulações para aprovar a PEC. Deputados de siglas como União Brasil, Republicanos, MDB e o próprio PP foram majoritariamente a favor do texto. No caso do partido de Ciro Nogueira, foram 46 votos "sim" e apenas 3 "não". Já o PL de Bolsonaro não teve nenhum voto contrário à proposta.
Apesar de Nogueira falar em "livre manifestação do pensamento" por parlamentares, a liberdade de expressão não é um direito absoluto. Em julgamentos anteriores, o STF (Supremo Tribunal Federal) já entendeu que, embora seja um valor expresso na Constituição, a livre manifestação do pensamento não pode ser usada para incitação ao ódio, calúnia, difamação ou ofensas à honra e à dignidade de outras pessoas.
O relator da PEC da Blindagem na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado rebateu Nogueira. O senador Alessandro Vieira (MDB-SE) lembrou que Ciro Nogueira foi um dos coautores da emenda constitucional que garante a liberdade de expressão aos parlamentares no período em que era deputado. "Ele sabe perfeitamente que direito de manifestação já é protegido pela Constituição", declarou em entrevista à Globonews.
PEC da Blindagem em xeque no Senado
Relator da PEC da Blindagem na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado já adiantou que fará parecer contrário ao texto. Alessandro Vieira (MDB-SE) tem feito críticas públicas ao projeto. "O relatório será pela rejeição, demonstrando tecnicamente os enormes prejuízos que essa proposta pode causar aos brasileiros", disse o parlamentar.
Presidente da CCJ do Senado, Otto Alencar disse que a PEC "não passa de jeito nenhum". Em entrevista à colunista do UOL Daniela Lima, ele criticou a aprovação da proposta na Câmara. "Nunca imaginei que deputados tivessem essa sem-cerimônia. Essa PEC não passa aqui [no Senado]. Não passa de jeito nenhum. Isso é inimaginável", falou.
Pressão contra PEC aumentou com protestos pelo Brasil. Ontem, manifestantes foram às ruas nas 26 capitais e no Distrito Federal, em atos contra as aprovações do texto e da urgência do projeto que anistia condenados pelo 8 de Janeiro, pela Câmara dos Deputados.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.