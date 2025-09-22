Com PEC da Blindagem em xeque no Senado, Ciro Nogueira fala em alternativa

Senador é presidente nacional do PP, partido do centrão, e aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), de quem foi ministro. O centrão esteve na linha de frente das articulações para aprovar a PEC. Deputados de siglas como União Brasil, Republicanos, MDB e o próprio PP foram majoritariamente a favor do texto. No caso do partido de Ciro Nogueira, foram 46 votos "sim" e apenas 3 "não". Já o PL de Bolsonaro não teve nenhum voto contrário à proposta.

Apesar de Nogueira falar em "livre manifestação do pensamento" por parlamentares, a liberdade de expressão não é um direito absoluto. Em julgamentos anteriores, o STF (Supremo Tribunal Federal) já entendeu que, embora seja um valor expresso na Constituição, a livre manifestação do pensamento não pode ser usada para incitação ao ódio, calúnia, difamação ou ofensas à honra e à dignidade de outras pessoas.

O relator da PEC da Blindagem na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado rebateu Nogueira. O senador Alessandro Vieira (MDB-SE) lembrou que Ciro Nogueira foi um dos coautores da emenda constitucional que garante a liberdade de expressão aos parlamentares no período em que era deputado. "Ele sabe perfeitamente que direito de manifestação já é protegido pela Constituição", declarou em entrevista à Globonews.

PEC da Blindagem em xeque no Senado

Relator da PEC da Blindagem na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado já adiantou que fará parecer contrário ao texto. Alessandro Vieira (MDB-SE) tem feito críticas públicas ao projeto. "O relatório será pela rejeição, demonstrando tecnicamente os enormes prejuízos que essa proposta pode causar aos brasileiros", disse o parlamentar.

Presidente da CCJ do Senado, Otto Alencar disse que a PEC "não passa de jeito nenhum". Em entrevista à colunista do UOL Daniela Lima, ele criticou a aprovação da proposta na Câmara. "Nunca imaginei que deputados tivessem essa sem-cerimônia. Essa PEC não passa aqui [no Senado]. Não passa de jeito nenhum. Isso é inimaginável", falou.