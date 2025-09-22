CPMI sugere prisão de homem apontado como sócio do 'Careca do INSS'

Rubens tem habeas corpus, mas não está protegido de flagrante. O STF concedeu o benefício e o entendimento da CPMI é que o depoente não pode ser detido por ficar em silêncio. Se houver motivo para prisão, cabe ao presidente da CPMI, senador Carlos Viana (Podemos-MG).

A sessão transcorre sob tensão. O relator reclamou que Rubens atuou como "laranja" e estava protegendo os superiores na quadrilha que roubou dinheiro de aposentados e pensionistas.

Há indicações de que o depoente está mentindo. Gaspar diz que Rubens repete a mesma história e que há contradições entre cargos que ele ocupou por indicação do "Careca do INSS".

O depoente já foi alvo de pedido de prisão preventiva. O nome dele constava de uma lista de 21 suspeitos que tiveram a medida solicitada ao ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) André Mendonça, que é relator de casos na corte.

A solicitação de preventiva não foi atendida na ocasião. Mas, na sessão desta segunda, Rubens disse que, depois da operação da Polícia Federal, percebeu que havia um esquema de desvio de aposentadorias e benefícios em curso.

O depoente teve dificuldades em responder perguntas. Ele disse que estava em dificuldades financeiras, pagava o advogado com doações, mas não revelou a fonte das doações