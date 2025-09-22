Eduardo, após sanção a mulher de Moraes: 'Único remédio possível é anistia'

Somente dessa maneira é que a gente vai conseguir reduzir essa temperatura. Espero que a elite brasileira seja pressionada a fazê-lo, caso não tenha a consciência.

Eduardo Bolsonaro, em publicação no X (antigo Twitter)

Fala de Eduardo é recado à Câmara dos Deputados, que discute um projeto de anistia mais branda aos crimes do 8 de Janeiro. Relator do projeto na Casa, o deputado federal Paulinho da Força (Solidariedade-SP) já adiantou que produzirá um texto sem a anistia "ampla, geral e irrestrita" pedida pelo bolsonarismo, mas que prevê apenas a redução da pena para envolvido nos atos golpistas.

Deputado ainda disse que novas sanções a autoridades brasileiras serão anunciadas hoje. "E várias outras autoridades também estão sendo sancionadas hoje, vocês vão ver ao longo do dia", afirmou Eduardo, sem citar nomes de quem seria atingido.

Eduardo está nos EUA desde fevereiro, articulando sanções contra o Brasil e autoridades do país. O deputado e o seu pai, Jair Bolsonaro, foram indiciados pela Polícia Federal por tentativa de obstruir o julgamento da trama golpista, devido à atuação junto ao governo americano.

PGR (Procuradoria-Geral da República) deve denunciar Bolsonaro e Eduardo. Segundo a colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, a denúncia deve ser apresentada ao STF nesta semana, pelos crimes de coação no curso do processo e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito.

Magnistky para família de Moraes

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos impôs as sanções à mulher do ministro do STF Alexandre de Moraes, a advogada Viviane Barci de Moraes. As medidas também se estendem ao instituto Lex, ligado à família. A lei já atinge o magistrado desde 30 de julho.